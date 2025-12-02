El emotivo video que publicó la Federación Internacional de Handball por la lesión de la mendocina Macarena Sans

El Seleccionado femenino de handball, que está disputando el Mundial en Países Bajos y Alemania, se quedó sin la mendocina Macarena Sans por una grave lesión.

El Seleccionado argentino de Handball femenino arrancó con el pie izquierdo su participación en el Mundial de Países Bajos y Alemania, no sólo por las dos derrotas consecutivas sino también por la lesión de la mendocina Macarena Sans que la marginó del certamen.

En el debut ante Países Bajos, La Garra cayó 32 a 25 y luego perdió con Austria 27 a 23, por lo que este martes (a las 14 de nuestro país) se jugará el pasaje a la segunda ronda del Mundial en la última fecha de la fase de grupos ante Egipto que también cayó en sus dos partidos del Grupo E.

En el primer juego de la competencia, la mendocina Macarena Sans, de 29 años y con más de 100 partidos con la camiseta albiceleste, sufrió una fractura en su mano que la dejó afuera del torneo. La Confederación Argentina confirmó que Helena Molina ocupará su lugar en el plantel.

El emotivo posteo de la IHF La Internacional Handball Federation publicó este lunes un emotivo video dedicado a la jugadora surgida en Mendoza de Regatas y que actualmente juega en el Beti-Onak de España.

A través del mismo, intentan "alentar" a Maca y al mismo tiempo destacar su importancia en el Seleccionado argentino más allá de que no podrá acompañar a su equipo dentro de la cancha.