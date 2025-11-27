Mundial de Handball femenino: La Garra va por todo con dos mendocinas en el equipo
Con dos jugadoras mendocinas en el plantel, Argentina comienza su participación en el Mundial de Handball que se desarrollará en Países Bajos y Alemania.
Este miércoles comenzó el Mundial de Handball femenino. La 27ª edición de la competencia se desarrolla en Países Bajos y en Alemania y tendrá la participación del Seleccionado argentino, La Garra, que contará con la presencia de dos jugadoras mendocinas: Macarena Sanz y Ayelén García.
En el certamen, participarán 32 selecciones, tras la ampliación realizada en la 2021 y, en esta ocasión, Francia, subcampeona olímpica, llega además como vigente campeona del mundo. Noruega es la otra gran candidata, ya que llegan como campeonas olímpicas tras el título conseguido en París 2024 y ya han conquistado el Mundial en cuatro ocasiones.
Dinamarca y las dos selecciones anfitrionas son otras de las selecciones candidatas en el Mundial, que arrancó este miércoles 26 de noviembre, se extenderá hasta el 14 de diciembre y que tiene como sedes cinco ciudades: Róterdam, Bolduque, Dortmund, Stuttgart y Tréveris.
Los grupos y el formato del Mundial
Grupo A: Dinamarca, Rumanía, Japón, Croacia.
Grupo B: Hungría, Senegal, Suiza, Irán.
Grupo C: Alemania, Serbia, Islandia, Uruguay.
Grupo D: Montenegro, España, Islas Feroe, Paraguay.
Grupo E: Países Bajos, Austria, Argentina, Egipto.
Grupo F: Francia, Polonia, Túnez, China.
Grupo G: Suecia, Brasil, República Checa, Cuba.
Grupo H: Noruega, Angola, Corea del Sur, Kazajistán
Los partidos de la Argentina
El Seleccionado argentino debutará este viernes a las 16.30 frente a Países Bajos, uno de los equipos anfitriones. Su segundo partido será ante Austria, el domingo 30 a las 14 y el tercero y último de la fase inicial, frente a Egipto, el martes 2 de diciembre a las 14.
Los encuentros del equipo nacional podrán verse por la pantalla de TyC Sports y por DirecTV.
El plantel argentino, con dos mendocinas
Argentina tiene en su equipo a dos jugadoras mendocinas: Macarena Sanz, de 29 años, y Ayelén García, de 24. Ambas pertenecen al Beti-Onak de España. Maca se inició en Regatas y lleva ya más de 10 años compitiendo con la camiseta argentina. Mientras que Ayelén, surgida del Polideportivo Nº 2 de San Rafael, ya suma también varias presentaciones con el equipo.
Las 16 jugadoras que representarán al país:
- Arqueras: Marisol Carratú (Valladolid - España) y Valentina Menucci (Zonzamas - España)
- Extremos: Ayelén García (Beti-Onak - España), Berenice Frelier (Iuventa Michalovce - Eslovaquia), Joana Bolling (Mislata - España) y Lucía Dalle Crode (Erice - Italia)
- Centrales: Carolina Bono (Porriño - España), Macarena Sans (Beti-Onak - España) y Martina Romero (Costa del Sol Málaga - España)
- Laterales: Elke Karsten (Bera Bera - España), Micaela Casasola (Beti-Onak - España), Martina Lang (Rocasa - España) y Malena Cavo (MKS Lubin - Polonia)
- Pivots: Rocío Campigli (Málaga - España), Giuliana Gavilán (Bera Bera - España) y Sol Azcune (Elda - Esp).