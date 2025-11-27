Mundial de Handball femenino: La Garra va por todo con dos mendocinas en el equipo

Este miércoles comenzó el Mundial de Handball femenino . La 27ª edición de la competencia se desarrolla en Países Bajos y en Alemania y tendrá la participación del Seleccionado argentino , La Garra, que contará con la presencia de dos jugadoras mendocinas: Macarena Sanz y Ayelén García .

En el certamen, participarán 32 selecciones, tras la ampliación realizada en la 2021 y, en esta ocasión, Francia , subcampeona olímpica, llega además como vigente campeona del mundo. Noruega es la otra gran candidata, ya que llegan como campeonas olímpicas tras el título conseguido en París 2024 y ya han conquistado el Mundial en cuatro ocasiones.

Dinamarca y las dos selecciones anfitrionas son otras de las selecciones candidatas en el Mundial, que arrancó este miércoles 26 de noviembre, se extenderá hasta el 14 de diciembre y que tiene como sedes cinco ciudades: Róterdam, Bolduque, Dortmund, Stuttgart y Tréveris.

Grupo C: Alemania, Serbia, Islandia, Uruguay.

Grupo D: Montenegro, España, Islas Feroe, Paraguay.

Grupo E: Países Bajos, Austria, Argentina, Egipto.

Grupo F: Francia, Polonia, Túnez, China.

Grupo G: Suecia, Brasil, República Checa, Cuba.

Grupo H: Noruega, Angola, Corea del Sur, Kazajistán

Los partidos de la Argentina

El Seleccionado argentino debutará este viernes a las 16.30 frente a Países Bajos, uno de los equipos anfitriones. Su segundo partido será ante Austria, el domingo 30 a las 14 y el tercero y último de la fase inicial, frente a Egipto, el martes 2 de diciembre a las 14.

Los encuentros del equipo nacional podrán verse por la pantalla de TyC Sports y por DirecTV.

fixture argentina

El plantel argentino, con dos mendocinas

Argentina tiene en su equipo a dos jugadoras mendocinas: Macarena Sanz, de 29 años, y Ayelén García, de 24. Ambas pertenecen al Beti-Onak de España. Maca se inició en Regatas y lleva ya más de 10 años compitiendo con la camiseta argentina. Mientras que Ayelén, surgida del Polideportivo Nº 2 de San Rafael, ya suma también varias presentaciones con el equipo.

Las 16 jugadoras que representarán al país:

Arqueras: Marisol Carratú (Valladolid - España) y Valentina Menucci (Zonzamas - España)

Marisol Carratú (Valladolid - España) y Valentina Menucci (Zonzamas - España) Extremos: Ayelén García (Beti-Onak - España), Berenice Frelier (Iuventa Michalovce - Eslovaquia), Joana Bolling (Mislata - España) y Lucía Dalle Crode (Erice - Italia)

Ayelén García (Beti-Onak - España), Berenice Frelier (Iuventa Michalovce - Eslovaquia), Joana Bolling (Mislata - España) y Lucía Dalle Crode (Erice - Italia) Centrales: Carolina Bono (Porriño - España), Macarena Sans (Beti-Onak - España) y Martina Romero (Costa del Sol Málaga - España)

Carolina Bono (Porriño - España), Macarena Sans (Beti-Onak - España) y Martina Romero (Costa del Sol Málaga - España) Laterales: Elke Karsten (Bera Bera - España), Micaela Casasola (Beti-Onak - España), Martina Lang (Rocasa - España) y Malena Cavo (MKS Lubin - Polonia)

Elke Karsten (Bera Bera - España), Micaela Casasola (Beti-Onak - España), Martina Lang (Rocasa - España) y Malena Cavo (MKS Lubin - Polonia) Pivots: Rocío Campigli (Málaga - España), Giuliana Gavilán (Bera Bera - España) y Sol Azcune (Elda - Esp).