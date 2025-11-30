Mundial de Handball femenino: las chicas argentinas sumaron su segunda derrota al hilo

La selección argentina de Handball perdió ante Austria y ahora deberá ir por un triunfo ante Egipto el martes.

La Selección argentina de Handball femenino no pudo sostener el buen nivel del primer tiempo y cayó con Austria 27 a 23 por la 2° fecha del Grupo E del Mundial y el próximo martes a las 14 de nuestro país enfrentará a Egipto por el pase a la Main Round.

El equipo que conduce Mariano Muñoz batalló a lo largo de los sesenta minutos, pero no pudo repetir las victorias obtenidas en las últimas dos presentaciones ante Austria. En un encuentro de gran paridad -12 iguales al descanso-, el conjunto europeo hizo mejor las cosas en la última parte del partido para quedarse con el triunfo.

Con esta segunda derrota, que se suma a la del debut ante Países Bajos 32 a 25, Argentina se jugará el pasaje a la segunda ronda del Mundial en la última fecha de la fase de grupos ante Egipto que también cayó en sus dos partidos del Grupo E.

Micaela Casasola, con 6 tantos, fue la goleadora de La Garra, que tiene a las mendocinas Ayelén García (titular) y Macarena Sans. Argentina tuvo unos diez minutos iniciales de excelencia en donde llegó a estar 7 a 3 arriba, aunque luego no lo pudo sostener, sufriendo de los lanzamientos externos y una defensa austríaca que fue creciendo con el correr de los minutos para sacar cuatro goles de distancia.