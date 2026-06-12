Mundial 2026: una encuesta reveló como ven en el mundo a los hinchas argentinos

La Argentina está próxima a debutar en el Mundial 2026 . Después de años de espera, faltan días. Enfrente espera Argelia con ansias de vencernos. No solo por lo que significa derrotar al campeón del mundo, sino también porque los argentinos hemos hecho todo para que todos nos odien. Intensos y nostálgicos como nunca, vamos por un nuevo campeonato.

Ya se jugaron los primeros partidos del Mundial 2026. México y Corea ya sumaron sus primeras victorias, ya se vieron tres expulsiones en un partido, las ceremonias inaugurales fueron foco de las críticas y las publicidades han tomado un protagonismo inusitado. Entre ellas destaca la de Fratelli Branca o, mejor dicho, la de Fernet Branca, en la cual se destacan dos cualidades muy argentinas: la intensidad y la nostalgia.

En la publicidad, el condimento nostálgico se la da un personaje icónico de los 90: Gamuza. Ese chico que jugaba en Cebollitas suma una cuota que no es menor a la hora de definir a los argentinos, pero juega un rol diferencial en la publicidad. Porque por más que se haya bancado ser segundo, Gamuza es argentino y, por ende, intenso. Entonces, se anima, mientras le ofrece un fernet, a decirle al francés que aparece en la publicidad un mensaje claro: "Bancarse ser segundo también es ser campeón, pusieron en la cancha tripa y corazón".

En la publicidad, Gamuza no lo hace cualquiera. Es el mismo actor que lo hizo en su momento: Brian Caruso. Cuando fue el casting para Cebollitas, él quería participar, pero llegó tarde. El ya estaba afuera. Fue entonces que pidió hablar con el productor y le dijo: "Me tenés que tomar". Entró al elenco y fue la figura. Un poco, quizá, encarna otra cualidad de los argentinos: la tenacidad.

"El que es campeón hace lo que quiere" es una frase que se ha escuchado hasta el hartazgo. Los integrantes del plantel campeón del mundo se convirtieron en dioses intocables para los mortales. No solo para los argentinos y los periodistas deportivos que pueden o no criticar a un futbolista, sino para todos. Esto, según la encuesta realizada por UGrow Insights tiene una explicación.

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El relevamiento hecho por la firma de origen italiano señala que el 96% de los argentinos cree que son reconocibles en cualquier lugar del mundo por su forma de festejar, algo que se repite en frases que definen a los argentinos según el público encuestado, ya que el 93,7% de los argentinos se identifican con la frase: "Los argentinos no vivimos: sentimos todo intensamente". "El resto nos dicen exagerados, nosotros decimos pasión", fue otra frase que generó una identificación del 92,3%.

Intensos o insoportables: así viven el fútbol los argentinos

A pesar de ello, en la intensidad es en lo que quiso profundizar Branca por cuestiones publicitarias lógicas que cualquiera que haya probado el fernet podría entender con facilidad. Por ese motivo, luego de la campaña en distintas plataformas con la publicidad de su bebida, la firma optó por realizar una encuesta para conocer cómo ve el mundo a los argentinos con respecto a la intensidad.

Entre cábalas y frases repetidas, los extranjeros ven lo mismo que los argentinos. Pareciera que la intensidad ya forma parte de la marca país, si esto se definiera por la encuesta. Las cifras de los extranjeros consultados por las mismas frases mencionadas previamente es del 90%, del 93% y del 92%. A este catálogo de frases se suma una que tiene un 84% de coincidencia con los extranjeros: "Nada más lejos de un argentino que la moderación".

Intensidad por edad: el informe reveló qué argentinos "la viven" más

Según la estadística que surgió de la encuesta, jóvenes de entre 18 y 24 años, los que "crecieron" con La Scaloneta, son la franja etaria que más se identifica con expresiones relacionadas a la intensidad y la emoción colectiva. Mientras que un 82,5% de los jóvenes sostiene que los festejos argentinos son "de otro planeta", esa cifra desciende a un 64,9% promedio en otros rangos etarios.

También pasa lo mismo con otra frase que se utiliza para definir los festejos, que no hablan explícitamente de una intensidad, sino que lo mantiene de forma tácita: "Nos abrazamos y lloramos con desconocidos". Los jóvenes de entre 18 y 24 años acuerdan con esta idea en un 74,6%, mientras que entre los otros rangos etarios el promedio de acuerdo es del 54,4%.