Mundial 2026: la recomendación de los especialistas antes de hacer las valijas

Cuando alguien empieza a organizar un viaje al Mundial 2026 , la lista suele ser bastante parecida. Primero aparecen las entradas. Después los pasajes. Más tarde llega el turno del alojamiento, los traslados entre ciudades y el presupuesto para los días de estadía.

En medio de esa carrera por cerrar reservas y aprovechar precios, hay un tema que muchas veces queda relegado hasta último momento: la salud.

No suele ser una prioridad. De hecho, la mayoría de los viajeros recién piensa en eso cuando falta poco para subir al avión. Sin embargo, los especialistas en medicina del viajero insisten en que una consulta previa puede evitar inconvenientes que, lejos de parecer graves en un primer momento, terminan complicando una experiencia esperada durante años. Más aún cuando se trata de un evento que movilizará a millones de personas entre Estados Unidos, México y Canadá.

La recomendación aparece de manera recurrente en organismos sanitarios internacionales. Antes de un viaje al exterior conviene revisar el estado general de salud, especialmente en personas que conviven con enfermedades crónicas o realizan tratamientos médicos de forma permanente.

No se trata de realizar estudios complejos ni de encender alarmas innecesarias. La sugerencia apunta a algo mucho más simple: asegurarse de que todo esté bajo control antes de emprender una estadía que puede incluir cambios de clima, largas caminatas, muchas horas de traslado y jornadas con un ritmo diferente al habitual.

Las vacunas vuelven a estar en el centro de la escena

En los últimos años, distintos organismos de salud reforzaron los llamados a mantener actualizados los esquemas de vacunación. El motivo está relacionado con la reaparición de algunas enfermedades prevenibles en distintos países y con el aumento de los viajes internacionales posteriores a la pandemia.

Por eso, una de las recomendaciones más repetidas consiste en revisar el calendario de vacunación antes de viajar. Las autoridades sanitarias estadounidenses, por ejemplo, aconsejan verificar especialmente la inmunización contra el sarampión para quienes planean desplazarse entre distintos destinos internacionales.

Hasta el momento, no existe una exigencia sanitaria extraordinaria vinculada específicamente al Mundial 2026 para los turistas que viajarán desde Argentina. Aun así, los organismos especializados consideran que este tipo de eventos masivos representa una buena oportunidad para poner al día controles y vacunas pendientes.

mundial salud Imagen creada con IA MDZ

El botiquín que casi nadie recuerda hasta el último día

Hay una escena bastante común en cualquier aeropuerto. Minutos antes de embarcar, alguien descubre que olvidó un medicamento o que no llevó suficiente cantidad para toda la estadía. Es una situación más frecuente de lo que parece.

Por eso los expertos aconsejan viajar con la medicación habitual necesaria para todo el período, acompañada por recetas o documentación médica cuando corresponda. También recomiendan preparar un pequeño botiquín con elementos básicos para resolver molestias menores sin necesidad de salir a buscar una farmacia en una ciudad desconocida.

La ilusión de asistir a una Copa del Mundo suele estar asociada a la emoción de los partidos, las ciudades anfitrionas y la posibilidad de compartir una experiencia única con miles de hinchas. Sin embargo, gran parte de esa experiencia empieza mucho antes del primer encuentro. Y en esa preparación previa, revisar algunos aspectos básicos de la salud puede resultar tan importante como tener el pasaporte vigente o confirmar una reserva de hotel. Son detalles que rara vez aparecen en las fotos del viaje, pero que pueden hacer una diferencia enorme cuando finalmente llega el momento de disfrutarlo.