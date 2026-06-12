Mundial 2026: la nieta del fundador de Freddo que creó un éxito ítalo-argentino en Miami

En una ciudad donde abundan las grandes cadenas gastronómicas y las propuestas internacionales, un restaurante con espíritu familiar y recetas caseras logró convertirse en una parada imprescindible para los argentinos que viven o visitan Miami . Detrás de ese fenómeno está Agustina D'Apolito , nieta de uno de los fundadores de Freddo, quien dejó atrás el mundo corporativo para llevar adelante su propio proyecto gastronómico en Estados Unidos .

Hoy, ir a Tatore es una experiencia obligatoria para turistas, residentes y celebridades argentinas. Es más, se trata de uno de los espacios gastronómicos donde ya se vive y se vibra el Mundial 2026 , con una propuesta que combina comidas típicas y ambientación mundialista. Pero, para llegar hasta acá, Agustina tuvo que atravesar un largo camino marcado por decisiones arriesgadas, desafíos culturales y prestarle atención a su fuerte conexión con sus raíces familiares.

Nieta de Salvador "Tatore" Guarracino , fundador de la emblemática cadena de heladerías Freddo , hija de Teresa Guarracino, quien estuvo al frente de varios restaurantes en Argentina , y con la sangre de tres familias italianas en las venas, la gastronomía estuvo siempre presente en su vida. Pese a ello, Agustina eligió no recorrer el mismo camino tradicional que hacían todos en su familia -en una primera instancia- y, de esa forma, romper los mandatos y vivir su propia aventura profesional.

Fue así que, a la hora de tener que elegir una carrera, se decidió a estudiar la Licenciatura en Economía Empresarial en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Tras recibirse, desarrolló una carrera corporativa y trabajó para importantes multinacionales de la talla de Coca Cola y British Petroleum. Incluso, mientras avanzaba en ese camino decidió estudiar Pastelería Profesional en la escuela de Mausi Sebess, como “hobby”.

"Siempre me dediqué a los números, a las finanzas. Hice el curso porque sentía que tenía que aprender a cocinar aunque fuera para mi vida personal", contó a esta periodista. Sin embargo, con el tiempo descubrió que la gastronomía ocupaba un lugar cada vez más importante en su vida.

Agustina D'Apolito TATORE Agustina D'Apolito asegura que la especialidad de Tatore está en que la familia está presente en cada parte del proceso. Gentileza

Antes de emigrar a Estados Unidos, incluso creó un emprendimiento con el que hacía viandas para empresas que no tenían comedor en planta. “Lo empecé como algo chiquito y terminé vendiendo 200 viandas por día”, confesó. Fue entonces cuando comprendió que el mundo gastronómico la apasionaba mucho más de lo que imaginaba.

La cocina, la herencia familiar más valiosa

Aunque durante años intentó construir una carrera lejos de la gastronomía, D'Apolito reconoció que la cocina estuvo presente desde su infancia. En su familia, la comida siempre fue mucho más que una necesidad cotidiana. Era una forma de demostrar afecto, reunir personas y construir vínculos. "En casa siempre la comida fue la forma de dar amor. Crecimos con la idea de compartir, de ser muchos alrededor de una mesa y de abrir las puertas para que nadie se quedara solo", recordó, en diálogo con MDZ.

Aquella cultura familiar quedó grabada en su memoria entre aromas, recetas heredadas y largas jornadas en la cocina. "Las recetas que usamos hoy tienen mucho de lo que aprendí de mi abuela. Más allá de haber estudiado, creo que uno aprende de lo que respira en su casa: el olor a salsa de tomate, las cacerolas, todo lo que pasa alrededor de una cocina”, aseguró la fundadora de Tatore y enfatizó: “Creo que uno puede intentar escapar de sus raíces, pero al final siempre terminan tirando más fuerte".

Cómo fue el desembarco de Tatore en Miami

Luego de reconocer la importancia de la gastronomía en su vida, Agustina comenzó a concebir la idea de llevar un proyecto propio a Miami. Poco a poco, desde Buenos Aires, consultaba, analizaba y ahorraba con el fin de que ese proyecto se concretara. Sabía que abrir su propio restaurante en el hub estadounidense representaba una oportunidad para construir una nueva vida y obtener una visa de inversor.

tatore pizza ok Tatore se especializa en la gastronomía ítalo-argentina. Gentileza

Pero no todo fue fácil. Cuando llegó a Miami tenía apenas 26 años y debió enfrentar prejuicios vinculados a su edad, su género y su condición de extranjera. Para lograr su objetivo adquirió un fondo de comercio de un argentino que atravesaba una situación compleja. "El restaurante estaba fundido. Le cambiamos el nombre -en honor a su abuelo, a quien llamaban ‘Tatore’ en Italia- y fuimos escuchando mucho a los clientes para entender qué era lo que buscaban", explicó la ahora Chef Pastelera.

Aquella escucha fue clave para encontrar el rumbo. Pronto descubrió que existía una demanda concreta por productos artesanales y elaboraciones caseras, algo que no era habitual en la ciudad. “Nos dimos cuenta de que la gente buscaba lo casero, lo artesanal. Nosotros empezamos a amasar la pasta acá en el lugar; la gente veía todo eso y pensaba que no era normal. Hoy parece normal, pero en ese momento no era común ver ese nivel de elaboración artesanal”, aseguró.

Aunque Tatore se presenta como un restaurante italiano, la identidad argentina atraviesa toda la propuesta gastronómica. Para D'Apolito, ambas culturas están profundamente conectadas. "La base es italiana, pero tiene un twist súper argentino. La realidad es que gran parte de la cocina argentina tiene muchísimo de Italia”, consideró.

Pastas artesanales, pizzas, milanesas, ensaladas, postres y helados forman parte de una carta que apuesta por sabores familiares y preparaciones hechas desde cero. La filosofía del "fatto in casa" es uno de los pilares del proyecto: “La clave de nuestro éxito siempre fue hacer todo nosotros. Todo tiene ese toque casero y ese es nuestro diferencial".

El homenaje a Salvador “Tatore”, fundador de Freddo

El nombre elegido para el restaurante también es una declaración de principios. Tatore era el apodo familiar de su abuelo Salvatore, fundador de Freddo junto a otros integrantes de la familia. Lejos de buscar una marca sofisticada o internacional, Agustina decidió homenajear a quien considera una de sus mayores inspiraciones. Es más, según contó, desde que empezó con el proyecto, su abuelo la llamada para ver cómo avanzaba todo y le aconsejaba que siguiera adelante.

Tatore fundador Freddo Salvador "Tatore" Guarracino, el fundador de Freddo. Gentileza

Pero el homenaje no se limita al nombre. El espíritu del restaurante también busca recrear aquellas reuniones familiares que marcaron su infancia. "La idea es que la gente sienta que está en la continuación de su casa. Como esos domingos familiares con ruido, chicos corriendo y mesas largas”, invitó.

El restaurante elegido por los argentinos

Con el paso de los años, Tatore se convirtió en uno de los puntos de encuentro más populares para la comunidad argentina en Miami. Por sus mesas pasaron figuras como Lali Espósito, Jimena Barón, Susana Giménez, Pampita, Paula Chaves, Yanina Latorre, Diego Latorre, Eugenia “China” Suárez y Gimena Accardi, entre otros.

Sin embargo, para su fundadora, el verdadero logro no está en las visitas famosas. Lo que más valora es la comunidad que se formó alrededor del restaurante. "Siento que mucha gente nos adoptó como parte de su familia. Si me pasa algo o estoy enferma, enseguida llaman para preguntar cómo estoy. Se armó una comunidad muy linda”, dijo emocionada.

Así fue la inauguración de Tatore Gelato

Así se vive el Mundial 2026 en Tatore

Miami es una de las 16 sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que ya se vive el clima mundialista en el hub estadounidense. En ese marco, Tatore acaba de dar un paso más con la apertura de su propia heladería en la ciudad, con el fin de agasajar a los que viajen para alentar a la Selección Argentina. Es más, lanzaron uno de los sabores más tradicionales del helado argentino, el súper dulce de leche, para que todos los argentinos se sientan como en casa.

Como si fuera poco, el jueves 11 de junio, en coincidencia con el inicio del Mundial, se llevó a cabo un intercambio de figuritas en el marco del espacio Tatore Fan Zone, que seguirá vigente a lo largo del campeonato para ver los partidos mientras los hinchas disfrutan de los sabores argento-italianos.

Dónde queda Tatore

El restaurante Tatore se ubica en 14730 Biscayne Blvd, North Miami Beach y está abierto todos los días de 12 a 22:30.

se ubica en 14730 Biscayne Blvd, North Miami Beach y está abierto todos los días de 12 a 22:30. Por otra parte, Tatore Gelateria queda en 7141, Collins Ave y abre viernes y sábados de 11 am a medianoche y de domingos a jueves de 11 am a 11 pm.

Mirá las fotos de los famosos que fueron a Tatore

Susana Giménez en Tatore

Yanina Latorre en Tatore Yanina Latorre compartió cómo fue su visita a Tatore. Instagram

Claudia Albertario en Tatore Gelato Claudia Albertario estuvo presente en la apertura de Tatore Gelato. Gentileza

El Polaco, BArbi y Maria teresa guarracino de Tatore El Polaco, Barby Silenzi y María Teresa Guarracino de Tatore. Gentileza

El Puma Rodriguez y Maria teresa guarracino de TATORE Gelato El Puma Rodríguez y María Teresa Guarracino de Tatore Gelato. Gentileza