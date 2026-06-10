Mundial 2026: el perrito que se hizo viral por acertar en la NBA ahora predice a los ganadores de cada grupo

Air Corgi, el perro viral que acertó resultados de la NBA, sorprendió con sus predicciones para la fase de grupos del Mundial 2026 y anticipó varias sorpresas.

En medio de la fiebre mundialista, mientras modelos matemáticos, supercomputadoras e inteligencias artificiales intentan predecir quién será el campeón del Mundial 2026, apareció un nuevo “pronosticador”: un famoso perro corgi conocido como Air Corgi. El animal se volvió viral en redes sociales por acertar resultados de la NBA y ahora anticipó cómo terminará la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Lilo, como se llama realmente el perro, es conocido por el apodo de Air Corgi, en una referencia al histórico sobrenombre de Michael Jordan, “Air Jordan”. En sus videos, su dueño le lanza una pelota y el corgi salta para golpearla, con el objetivo de que caiga dentro de alguno de los tachos identificados con los escudos de diferentes equipos. En esta ocasión, los recipientes representan a las selecciones que participarán del Mundial.

Las predicciones de Air Corgi para la fase de grupos del Mundial 2026 A través de su cuenta oficial de Instagram, @aircorg, el perrito ya compartió sus predicciones para la fase de grupos y el orden en el que, según sus elecciones, terminará cada selección.

En el Grupo A, Air Corgi predijo que Corea del Sur clasificará en el primer lugar, mientras que México avanzará como segundo. Sudáfrica y República Checa completarían la zona. En el Grupo B, el corgi ubicó a Canadá como líder, por encima de Suiza, que finalizaría segunda. Más atrás quedarían Bosnia y Catar.

Predicción Mundial 2026 Perro A-B Instagram/@aircorg La predicción con el grupo C y D En el Grupo C, donde se encuentra Brasil, la predicción marcó que la selección brasileña terminará primera, seguida por Marruecos. Escocia y Haití completarían el grupo y quedarían eliminadas. Una de las sorpresas apareció en el Grupo D, donde Air Corgi pronosticó que Australia finalizará en el primer puesto, por delante de Estados Unidos y Turquía. Paraguay, en tanto, quedaría eliminada en la primera ronda.