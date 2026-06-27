Mundial 2026: cuáles son los cruces que ya están confirmados para los 16avos de final
Con la fase de grupos llegando a su fin, el cuadro eliminatorio comienza a tomar forma y varias selecciones ya conocen a su próximo rival.
A falta de una jornada, en la que se conocerá el desenlace de los grupos J, K y L del Mundial 2026, así están los cruces de dieciseisavos de final, fase que comenzará el domingo 28 de junio y terminará el viernes 3 de julio.
La programación de este sábado cerrará primero los enfrentamientos del Grupo L con los partidos Panamá contra Inglaterra y Croacia con Ghana. A continuación se jugará la tercera y última jornada del K entre Colombia y Portugal y en forma simultánea República Democrática del Congo contra Uzbekistán.
La fase de los 12 grupos con los que comenzó el Mundial terminará con los partidos del J entre Argelia y Austria, así como Jordania y Argentina.
Los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026
- 28/06: Sudáfrica - Canadá, en Los Ángeles
- 29/06: Brasil - Japón, en Houston
- 29/06: Alemania - Paraguay, en Boston
- 29/06: Países Bajos - Marruecos, en Monterrey
- 30/06: Costa de Marfil - Noruega, en Dallas
- 30/06: Francia - Suecia, en Nueva York/Nueva Jersey
- 30/06: México - por definir, en Ciudad de México
- 01/07: por definir - por definir, en Atlanta
- 01/07: Bélgica - por definir, en Seattle
- 01/07: Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina, en Santa Clara
- 02/07: España - por definir, en Los Ángeles
- 02/07: por definir - por definir, en Toronto
- 02/07: Suiza - por definir, en Vancouver
- 03/07: Australia - Egipto, en Dallas
- 03/07: Argentina - Cabo Verde, en Miami
- 03/07: por definir - por definir, en Kansas City.