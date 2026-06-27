Mundial 2026: cuáles son los cruces que ya están confirmados para los 16avos de final

Con la fase de grupos llegando a su fin, el cuadro eliminatorio comienza a tomar forma y varias selecciones ya conocen a su próximo rival.

A falta de una jornada, en la que se conocerá el desenlace de los grupos J, K y L del Mundial 2026, así están los cruces de dieciseisavos de final, fase que comenzará el domingo 28 de junio y terminará el viernes 3 de julio.

La programación de este sábado cerrará primero los enfrentamientos del Grupo L con los partidos Panamá contra Inglaterra y Croacia con Ghana. A continuación se jugará la tercera y última jornada del K entre Colombia y Portugal y en forma simultánea República Democrática del Congo contra Uzbekistán.

La fase de los 12 grupos con los que comenzó el Mundial terminará con los partidos del J entre Argelia y Austria, así como Jordania y Argentina.