MDZ presente en el megabanderazo argentino en Miami: las mejores imágenes de la previa ante Cabo Verde

Miles de hinchas se reunieron en dos puntos emblemáticos de la ciudad para alentar por la Selección argentina antes del encuentro por 16avos.

La Selección argentina se sentirá como local en el Hard Rock Stadium. En la previa del cruce frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, miles de hinchas protagonizaron un multitudinario banderazo en Miami, en una jornada cargada de color, banderas y mucha emoción.

MDZ estuvo presente en la convocatoria y registró de manera exclusiva el clima que se vivió durante toda la tarde. La movilización tuvo dos puntos de encuentro y, con el paso de las horas, terminó convirtiéndose en una gran fiesta albiceleste que reunió a fanáticos llegados desde distintos lugares del mundo.

Dos banderazos y una gran fiesta en Miami Hubo dos convocatorias para este jueves. La primera comenzó a las 13 en la intersección de la calle 85 y Collins, mientras que la segunda se realizó desde las 18 frente a Manolo, uno de los restaurantes más tradicionales y elegidos por la comunidad argentina en Miami.

Se calculó la presencia de aproximadamente 30.000 simpatizantes; con el correr de la jornada, las distintas columnas de hinchas fueron confluyendo, transformando las calles de la ciudad en una verdadera celebración celeste y blanca.

Con bombos, banderas, camisetas y cánticos, los fanáticos anticiparon el ambiente que acompañará a la Selección argentina en el Hard Rock Stadium, donde buscará dar un nuevo paso en el Mundial 2026. Las imágenes registradas por MDZ reflejan una vez más el fervor que despierta el equipo argentino fuera del país y la multitudinaria convocatoria que genera en cada presentación.