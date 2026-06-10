Mbappé generó malestar en Francia tras ausentarse de la concentración a días del Mundial

Kylian Mbappé quedó en el centro de la escena por una situación ocurrida fuera del campo de juego. El capitán de la selección de Francia abandonó la concentración del equipo luego del amistoso frente a Irlanda del Norte y su salida generó una fuerte repercusión entre los aficionados franceses.

La ausencia del delantero se produjo con autorización oficial, ya que el cuerpo técnico le concedió permiso para atender asuntos personales. Sin embargo, la noticia tomó otra dimensión cuando comenzó a circular información sobre su presencia en Madrid durante esos días.

La situación provocó una ola de comentarios en redes sociales y abrió un nuevo debate sobre el grado de compromiso de una de las principales figuras del fútbol internacional en la antesala del Mundial 2026 .

Según informó Mundo Deportivo, el futbolista del Real Madrid fue visto en la capital española junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, después de abandonar la concentración francesa. Aunque la salida estaba autorizada y no representó ningún acto de indisciplina, parte de los hinchas interpretó el episodio como una señal equivocada en un momento clave de la preparación del seleccionado.

Las críticas se multiplicaron especialmente porque el viaje ocurrió pocos días antes del inicio de la Copa del Mundo y después de una actuación que fue considerada discreta en la victoria de Francia por 3-1 frente a Irlanda del Norte.

Kylian Mbappé quedó envuelto en una controversia que despertó cuestionamientos y reavivó el debate entre los aficionados.

Desde la Federación Francesa no hubo cuestionamientos públicos hacia Mbappé y tampoco trascendieron diferencias con el entrenador Didier Deschamps. Por el contrario, el permiso fue concedido dentro de los canales habituales y por motivos personales.

La presión crece antes del Mundial 2026

A pesar de ello, el episodio alimentó el debate entre los seguidores del conjunto francés. Muchos consideraron que el viaje resultó inoportuno debido a la cercanía del Mundial y al rol de liderazgo que ocupa Mbappé dentro del plantel.

El delantero llega a la máxima cita del fútbol con una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Además de ser el capitán, está llamado a ser la principal referencia ofensiva de una selección que aspira nuevamente a pelear por el título.

La controversia se suma así a un contexto de alta exigencia para el atacante, quien buscará recuperar su mejor nivel con la camiseta "bleu" y responder dentro de la cancha a las críticas surgidas en los últimos días. Francia deposita gran parte de sus expectativas en su figura y cada uno de sus movimientos continúa siendo seguido de cerca tanto por la prensa como por los aficionados.

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