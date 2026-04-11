Leonel Buca, sin filtro: del gol con "el ojo" al festejo con historia familiar

Tras el triunfo, el mediocampista valoró lo más importante por encima de todo: “Nos encontramos con la expulsión de López Muñoz que los complicó a ellos, pero lo importante es que dejamos los tres puntos acá”.

Pero más allá del resultado, hubo un detalle que llamó la atención: su festejo . Y ahí apareció una historia distinta.

“Lo charlé con los vagos en la semana, lo pensé… ojalá me toque. Y salió”, contó, dejando ver que no fue improvisado.

La explicación va más allá del fútbol. Tiene raíces familiares. “Mi familia es de músicos. Toqué la guitarra mucho tiempo, mi viejo es pianista”, reveló, dándole sentido a una celebración que mezcló pasión y pertenencia.

Sobre el gol, también dejó una frase particular: “Fue con el ojo…”, dijo entre risas, en una definición que refleja el clima del plantel.

Y ahí apareció otra de las claves del momento del equipo: “El plantel está así, con buena competencia y buen recambio”.

Sencillo, claro y auténtico.

Como su gol. Como su historia.