Las "papaya rules" y un final caliente: McLaren responsabiliza a Norris y aplicará sanciones por el toque con Piastri

McLaren confirmó que Lando Norris fue responsable del contacto con Oscar Piastri en la primera vuelta del Gran Premio de Singapur, incidente que involucró a ambos autos del equipo y generó tensión interna en la lucha por el campeonato de Fórmula 1 .

Según explicó el director Andrea Stella, la investigación interna determinó que “Lando fue responsable de la colisión porque llegó un poco tarde a la curva 3, hizo un ligero contacto con Verstappen y luego sobreviró y colisionó con Oscar”.

La escudería aclaró que “no hubo intención ni motivo malicioso” en la maniobra, pero igual decidió imponer consecuencias al británico, en el marco del reglamento interno conocido como las “reglas papaya”.

Stella detalló que la situación fue revisada “ como parte del concepto de carrera que aplicamos como equipo junto con Lando y Oscar”. Estas reglas, elaboradas entre los pilotos y la dirección, buscan garantizar un trato equitativo y mantener la armonía dentro del equipo.

“El incidente tuvo que ser revisado y, en última instancia, es mi responsabilidad y la de Zak Brown garantizar que estas reglas se apliquen de forma coherente durante toda la temporada”, afirmó Stella a Formula1.com.

McLaren no precisó cuál será la sanción que recibirá Norris, pero el piloto confirmó que ya fue informado de las medidas: “El equipo me hizo responsable de lo sucedido, lo que creo que es justo, y ahora debemos entender cuáles son las repercusiones para mí y cómo evitar que algo así vuelva a ocurrir”.

“Lo último que quiero es repetir algo así”

Norris, que marcha 22 puntos por detrás de Piastri en el campeonato, reconoció que el toque fue un error propio. “Lo último que quiero es que ocurra algo así para provocar este tipo de conversaciones polémicas después de una carrera”, dijo el británico, quien aseguró que su prioridad es mantener la relación profesional con su compañero.

“Siempre hemos trabajado bien como equipo, confiando el uno en el otro y en McLaren. Esa es la razón por la que somos más fuertes que muchos otros”, añadió.

Max Verstappen se suma al debate

El campeón mundial Max Verstappen también opinó sobre el tema y bromeó con la política interna de McLaren. “Si dejas la puerta un poco abierta como hizo Oscar en Singapur, puedes terminar en una situación así. Pero ellos mismos se metieron en esto al intentar tanto que todo fuera igual”, dijo el neerlandés.

Verstappen sostuvo que es imposible mantener un campeonato “100 por ciento justo” y añadió entre risas: “Probablemente tampoco estaríamos tan cerca en puntos si yo manejara ese auto… entonces no sería un problema”.