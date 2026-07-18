Las 7 cartas del tarot para la Selección argentina que predicen qué pasará en la final del Mundial 2026

La especialista en predicciones Silvina Sismanoglu tiró las cartas del tarot para la Selección argentina y predijo qué pasará este domingo en la final del Mundial 2026.

Luego de su predicción con el oráculo angelical para la Selección argentina, Silvina Sismanoglu (@silvinacaffe) tiró las cartas del tarot para confirmar qué pasará este domingo en la final del Mundial 2026. La lectura demostró un resultado que le puso la piel de gallina a los hinchas.

En su tirada, las cartas que salieron fueron: el 4 de Copas, el Rey de Espadas, la Estrella, el Emperador, el Carro, el Mundo y el Caballo de Copas. Leé el significado.

MDZ Qué pasará con la Selección argentina en la final del Mundial 2026 según las cartas del tarot Silvina explicó que los jugadores "están buscando la cuarta copa que Dios se la entrega en manos". En este contexto, los ve "muy pensativos; están sensibles, están con mucha responsabilidad".

En cuanto a la segunda carta, indicó: "El Rey de Espadas, para mí, es Scaloni, es el que está ahí pendiente de los movimientos de todos, con su palabra, con sus órdenes, con su inteligencia, ingenio". Por otro lado, "la carta de la Estrella está diciendo que va a ser un día de pura luz, donde la estrella los ilumina".

Respecto al Emperador, para Sismanoglu "es Messi: él está bien posicionado, está muy tranquilo, muy seguro, muy fuerte y muy concentrado. Tiene en sus manos la fuerza y la espiritualidad".