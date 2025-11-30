Lamentable: hinchas de Deportivo Madryn invadieron la cancha tras perder el ascenso ante Estudiantes de Rio Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto no pudo celebrar inmediatamente su regreso a Primera División debido a los disturbios generados por el público de Deportivo Madryn.

Estudiantes de Río Cuarto se quedó con el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol tras ganar el Reducido de la Primera Nacional 2025. En la final, luego del 2-0 en la ida, selló su pasaje a la máxima categoría al empatar 1-1 como visitante ante Deportivo Madryn, que llegó a esta instancias tras innumerables polémicas.

El León del Imperio, que regresa a Primera División después de 40 años (tras su última participación en el Nacional 1985), no pudo, sin embargo, tener su fiesta completa, puesto que cuando finalizaba el encuentro, la parcialidad local comenzó a generar disturbios, rompió el alambrado e invadió el campo de juego.

Los hinchas de Deportivo Madryn invadieron el campo de juego Los hinchas de Deportivo Madryn invadieron el campo de juego Los jugadores del cuadro cordobés, inmersos en una inmensa alegría por el logro conseguido, se disponían a festejar, cuando rápidamente debieron cambiar de planes y se vieron obligado a huir al vestuario, al ver a los fanáticos aurinegros meterse en la cancha y comenzar a perseguirlos.

Los hinchas de Madryn rompieron el alambrado y arrojaron objetos a la cancha Los hinchas de Madryn rompieron el alambrado y arrojaron objetos a la cancha Ya la tensión había empezado a escalar a los pocos minutos del gol de Estudiantes de Río Cuarto, cerca del cierre del encuentro, que dejaba la serie prácticamente sellada. El público de Madryn, al ver que se les escapaba el ascenso, comenzaron a arrojar piedras y otros objetos contundentes al campo de juego, lo que obligó a la Policía a intervenir.