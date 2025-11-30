Flamengo campeón: locura, incidentes y un blooper inolvidable durante los festejos en Río de Janeiro
El campeón de la Copa Libertadores desató una marea humana en el centro carioca, con festejos, incidentes y un episodio insólito con la réplica del trofeo.
Río de Janeiro explotó con los festejos por el título de Flamengo en la Copa Libertadores. El triunfo 1 a 0 frente a Palmeiras en Lima desató una caravana monumental en el centro de la ciudad, donde algunos medios locales calcularon la presencia de 500.000 hinchas. En el arranque mismo del recorrido se estimaban ya más de 250.000 personas teñidas de rojo y negro.
La celebración se concentró en el Circuito Preta Gil, con un desfile en trio elétrico (camión equipado con un sistema de sonido de alta potencia y un escenario en su techo) que avanzó por la Avenida Presidente Vargas y el Monumento a Zumbi dos Palmares. Desde temprano se habían cerrado calles y montado operativos especiales con baños químicos, puestos médicos y horarios extendidos del MetrôRio para contener la multitud.
La caravana de Flamengo campeón encendió Río de Janeiro
La delegación del Fla aterrizó cerca de las 10 y la caravana comenzó alrededor de las 13, con los jugadores arengando desde lo alto del camión de sonido. Hubo música, tambores, cánticos y escenas típicas del fervor carioca: hinchas subidos a postes, fachadas y hasta a un camión de limpieza para seguir la caravana.
Los más buscados por la gente fueron Pedro, Jorge Carrascal, Giorgino, Danilo —autor del gol de la final—, Gonzalo Plata, Bruno Henrique y el técnico Filipe Luis. Pedro, que no jugó la final por lesión, fue el primero en tomar el micrófono: “Es un honor estar aquí con nuestra hinchada”, dijo antes de entonar el himno del club. También destacó la presencia de Giorgian de Arrascaeta, elegido mejor jugador del torneo.
El insólito blooper con la Copa Libertadores
En medio de la euforia apareció el blooper del día: la réplica del trofeo que llevaba el plantel se rompió en la parte superior. La pelota se desprendió de la estatuilla y los jugadores improvisaron una solución casera: lo pegaron con cinta para poder seguir el desfile.
La postal cambió cuando comenzaron los disturbios. Se registraron corridas, la policía lanzó gases lacrimógenos y hubo detenidos. Si bien la prensa local no informó cuántos heridos se registraron, las imágenes mostraron a personas asistidas por dolores y otras cubriéndose la cara ante los gases. En medio del caos se vieron incluso robos en un comercio, con hinchas escapando con electrodomésticos en las manos.
Una fiesta gigantesca, marcada por un título histórico y por un cierre con incidentes que también quedaron en la crónica de un día inolvidable en Río.