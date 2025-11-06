La tajante decisión de la AFA con Nazareno Arasa tras su escandaloso arbitraje en River-Gimnasia

Tras su pésimo desempeño en la victoria del Lobo sobre el Millonario, Nazareno Arasa recibió un "castigo" por parte de la Asociación del Fútbol Argentino.

La tajante decisión de la AFA con Nazareno Arasa tras su polémico arbitraje en River-Gimnasia.

Nazareno Arasa estuvo en el ojo de la polémica tras su escandaloso arbitraje en la histórica victoria de Gimnasia por 1-0 sobre River en el Monumental. En primera instancia, el árbitro sancionó un inexistente penal de Gastón Suso sobre Lucas Martínez Quarta en el último minuto de partido.

Sin embargo, Silvio Trucco, el árbitro VAR, llamó al juez principal para que revise la acción en el monitor y cambie su decisión, mostrándole que en realidad había foul en ataque del defensor millonario. Luego de varios minutos analizando la jugada, Arasa regresó al campo de juego, abrió el micrófono y dijo: “Después de la revisión en el VAR, sostengo la decisión. Tiro penal para River”. Esto provocó el enojo de los jugadores y CT del Lobo, aunque Nelson Insfrán terminó “haciendo justicia” y le contuvo el remate a Borja.

El insólito penal que Arasa le cobró a River pese al llamado del VAR ¿Esto fue penal? Claramente NO. Lo inventó Arasa. Penal mal cobrado, penal errado.

pic.twitter.com/XkkSaFrvcw — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 3, 2025 Nazareno Arasa fue parado tras su escandaloso arbitraje en River-Gimnasia Tras su mal accionar en el partido, Nazareno Arasa recibió un duro castigo por parte de la AFA y Federico Beligoy, el Director Nacional de Arbitraje: fue parado y no dirigirá ningún partido de la fecha 15 del torneo Clausura.

image Arasa fue parado por su mal desempeño en el River-Gimnasia. De esta manera, Arasa afrontará la misma "sanción" que recibió Nicolás Lamolina el pasado fin de semana, tras haber expulsado por una polémica doble amarilla a Iván Tapia, hijo del Chiqui, en el duelo entre Barracas y Boca, partido en el que antes y después obvió dos tarjetas rojas directas en contra del Guapo.

Nicolás Lamolina volverá a la acción, pero desde el VAR Tras haber cumplido con la sanción, Lamolina volverá a cumplir funciones, pero no será juez principal de ningún compromiso, sino que estará en el VAR en el partido inaugural de la jornada 15 entre Rosario Central y San Lorenzo, que será dirigido por Facundo Tello.