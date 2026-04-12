La sorpresiva revelación de Úbeda sobre el Changuito Zeballos antes de su vuelta: "No la pasó bien"

Boca Juniors igualó 1-1 frente a Independiente en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El conjunto visitante se adelantó en el marcador en el arranque por intermedio de Matías Abaldo, mientras que Milton Giménez marcó la igualdad para el local.

Sin embargo, más allá del resultado, una de las principales novedades estuvo vinculada al regreso de Exequiel Zeballos . El atacante volvió a disputar minutos oficiales luego de 69 días de ausencia, tras superar una lesión muscular que lo marginó desde principios de febrero.

En conferencia de prensa, Claudio Úbeda se refirió al retorno del delantero y dejó una frase que marcó el tono de su recuperación: “No la pasó bien en el inicio de la lesión, hizo un esfuerzo grande para reponerse”.

El entrenador xeneize destacó el proceso que atravesó el futbolista durante su rehabilitación y valoró su compromiso para volver a estar disponible. “Lo quiero mucho. Me genera alegría“, señaló al hablar sobre Zeballos.

Además, explicó que el cuerpo técnico consideró que el momento era oportuno para su reaparición: “Sentíamos que tenía que empezar a sumar minutos en la cancha y tener confianza”.

Claudio Úbeda habló sobre el Changuito Zeballos Claudio Úbeda habló sobre el Changuito Zeballos

El diálogo entre Claudio Úbeda y el Changuito

En su análisis, Úbeda también compartió una situación que ocurrió instantes antes del ingreso del jugador. “Lo abracé y le dije ‘metele, intentá hacernos ganar el partido’“, reveló sobre el diálogo que mantuvieron.

El DT subrayó la conexión que existe con el delantero dentro del plantel: “Es un ida y vuelta que tenemos con él, muy lindo, lo sabe interpretar. Nos pone contentos, es un chico muy querible”.

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Autocrítica, rendimientos y polémicas

Al evaluar el partido, el técnico consideró que Boca tuvo mayor protagonismo: “El control lo tuvimos nosotros durante la mayor parte. Merecimos un poco más. No llegamos mucho pero sí para poder ganar el partido”.

También resaltó actuaciones individuales y la respuesta de quienes ingresaron desde el banco: “Vimos puntos muy altos de algunos jugadores. Está bueno cuando hacemos recambio, ver rendimientos altos”. En ese contexto, mencionó nombres propios: “Figal, Pellegrino, Alan Velasco que también hizo un buen partido y salió por cansancio”.

Sobre Velasco, amplió: “Hizo un partido excelente. Estuvo activo y bien en el uno contra uno. Inquietó siempre sobre la banda”. Y aclaró que su salida fue preventiva: “La causa de su salida fue por cansancio solamente. Intentamos poner más frescura. Tuvo una actuación destacada”.

Por último, se refirió a dos jugadas discutidas del primer tiempo. “Fue penal claro. Se revisó y nosotros lo vimos también. Hay una infracción clara, que se ve“, afirmó. Mientras que sobre la acción previa al gol rival, agregó: “Está muy clara la mano de Independiente. Quizás, al ser una jugada que terminó mucho después la dejaron de largo, pero fue donde nació el inició de la jugada de donde viene el gol“.