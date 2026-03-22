La Selección en la Bombonera: precios y cómo comprar entradas para Argentina vs Mauritania

La Selección argentina de Lionel Scaloni regresa al país para enfrentar a Mauritania en un amistoso internacional el próximo viernes 27 de marzo.

El Gobierno anunció que TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

La Selección argentina volverá a pisar suelo nacional para disputar un encuentro amistoso ante Mauritania en el marco de la última fecha FIFA antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. El partido se desarrollará el próximo viernes 27 de marzo en la Bombonera, el estadio de Boca Juniors, a partir de las 20:15 horas.

El plan trazado por el director técnico Lionel Scaloni contempla una semana de trabajo intensivo en el predio de la AFA en Ezeiza. El objetivo es mantener el ritmo competitivo del plantel tras el último antecedente oficial, que fue la victoria por 2-0 ante Angola en noviembre de 2025. Esta ventana de marzo representa la oportunidad final para ajustar detalles tácticos antes del máximo certamen que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Venta de entradas: Precios y modalidad de compra La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que la venta de tickets se realizará de manera estrictamente online a través del sitio Deportick. El proceso comenzará este lunes 23 de marzo a partir de las 10:00 horas. Debido a la alta demanda que suele generar el equipo nacional, se recomienda a los usuarios estar conectados con antelación.

Una vez adquirida la entrada digital, el canje por el ticket físico será obligatorio para ingresar al estadio. Los compradores podrán realizar este trámite desde el martes 24 hasta el jueves 26 de marzo en las boleterías del estadio de Huracán, en el horario de 9:00 a 15:00.

Selección argentina Puerto Rico Lionel Messi EFE Los valores de los tickets presentan una amplia escala que inicia en los 90 mil pesos para las ubicaciones generales y llega hasta los 490 mil pesos en los sectores VIP.