La Selección argentina ya está en Estados Unidos para iniciar su preparación para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó para la Selección argentina . Este domingo, gran parte de la delegación albiceleste arribó a Kansas City, ciudad que funcionará como base de operaciones durante la Copa del Mundo . El viaje tuvo una curiosidad especial: el vuelo que trasladó al plantel fue el AR1978, un número cargado de simbolismo por el año en que Argentina conquistó su primer título mundial.

Entre los futbolistas que partieron desde Buenos Aires estuvieron Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada.

El plantel se completará en las próximas horas con los jugadores que viajaron directamente desde sus respectivos países de residencia. Entre ellos se encuentran Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes llegan desde Estados Unidos tras finalizar sus compromisos con Inter Miami, además de Lisandro Martínez y Emiliano Martínez, que emprendieron viaje desde Inglaterra . La preparación oficial de la Albiceleste comenzará este lunes con los primeros entrenamientos en suelo estadounidense.

El movimiento comenzó poco después de la medianoche. Un micro especialmente ploteado con imágenes de la Albiceleste salió del complejo de entrenamiento y recorrió los pocos kilómetros que lo separan del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En las inmediaciones, algunos hinchas y periodistas intentaron captar alguna imagen de los protagonistas, aunque el traslado se desarrolló con absoluta normalidad.

Aunque el horario previsto para despegar era la 1.10, el chárter de Aerolíneas Argentinas AR 1978 terminó partiendo a las 2.16. La demora superó la hora, pero no alteró los planes de la Scaloneta. El número del vuelo llamó la atención de varios fanáticos por su coincidencia con el año en que Argentina obtuvo su primera Copa del Mundo, justamente en 1978.

Video: así partió el plantel de la Selección rumbo a Estados Unidos para jugar el Mundial

La Selección argentina partió rumbo a Kansas City para el Mundial. La Selección argentina partió rumbo a Kansas City para el Mundial.

A bordo viajaron Lionel Scaloni y todo su equipo de trabajo, integrado por Roberto Ayala, Pablo Aimar, Walter Samuel, Luis Martín y Matías Manna. También formaron parte de la comitiva Claudio Tapia y los varios de los 26 futbolistas convocados, entre ellos referentes como Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Julián Álvarez y Giovani Lo Celso.

Además, se sumaron los juveniles del fútbol argentino que acompañarán los entrenamientos durante los próximos días. Entre ellos aparecen Tomás Aranda, Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Simón Escobar e Ignacio Ovando. A su vez, Agustín Giay y Nicolás Capaldo permanecen atentos a la evolución física de Gonzalo Montiel, ya que podrían ocupar un lugar en la nómina definitiva si el lateral no logra recuperarse de su lesión. El viaje ya comenzó y el sueño de otro Mundial está oficialmente en marcha.