La revelación de Messi sobre Nadal que generó una respuesta inmediata de la leyenda del tenis: "Enhorabuena"

Tras su triplete histórico ante Argelia, Lionel Messi habló de Rafael Nadal como una inspiración y el español no tardó en contestarle.

La noche perfecta de Messi tuvo una mención especial para Nadal y una respuesta inmediata del español.

Tras el triunfo 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026, Lionel Messi sorprendió al hablar de una de las personas que más admira fuera del fútbol. El rosarino contó que está viendo una serie documental sobre Rafael Nadal y aseguró que se siente reflejado en su forma de competir.

"A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo. Estoy viendo la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Soy muy parecido en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo", expresó el capitán argentino luego de firmar un triplete histórico en Kansas.

La confesión de Messi sobre Nadal tras su triplete ante Argelia Messi dijo que está viendo la serie de Nadal y que se identifica mucho con él Messi dijo que está viendo la serie de Nadal y que se identifica mucho con él ESPN Las palabras de Messi rápidamente llegaron hasta el extenista español, que no tardó en reaccionar en sus redes sociales. Nadal compartió el fragmento de la entrevista y le dedicó un mensaje cargado de admiración: "Gracias Leo Messi y enhorabuena por el gran arranque del Mundial".

Messi y Nadal, unidos por una admiración que trasciende el deporte La relación entre ambos está construida sobre un respeto mutuo que lleva años. Aunque pertenecen a deportes distintos y protagonizaron carreras en escenarios completamente diferentes, tanto Messi como Nadal se han elogiado públicamente en múltiples oportunidades y coincidieron en eventos internacionales y entregas de premios.

De hecho, el vínculo ya había tenido otro capítulo especial durante el Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, Nadal confesó haberse emocionado hasta las lágrimas cuando vio a Messi levantar la Copa del Mundo con la Selección argentina. Ahora fue el rosarino quien destacó al español como un ejemplo de superación y mentalidad ganadora.