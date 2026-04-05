La peculiar crítica de Jürgen Klinsmann al fútbol italiano: "En Italia, Lamine Yamal jugaría en la Serie B"

Luego de que la Selección de Italia quedara afuera por tercera vez consecutiva de un Mundial, Jürgen Klinsmann apuntó contra las estructuras del Calcio.

El Mundial 2026 será el tercero al hilo en el que la Selección de Italia, 4 veces campeona del máximo certamen ecuménico, no diga presente por no poder superar las Eliminatorias Europeas. Al igual que en Rusia 2018 y Qatar 2022, volvió a caer en el Repechaje y puso en cuestión toda la estructura del fútbol nacional.

Este nuevo cachetazo desembocó las renuncias de Gennaro Gattuso y de Gabriele Gravina, presidente de la FIGC, además de numerosísimas críticas por parte de grandes referentes del deporte rey. Entre ellas, se destaca la que hizo en las últimas horas Jürgen Klinsmann, quien apuntó contra los manejos de la Federación Italiana para tratar de explicar los fracasos de la Squadra Azzurra.

Las críticas de Jürgen Klinsmann al fútbol italiano Lamine Yamal Barcelona Según Klinsmann, si Yamal fuera italiano estaría jugando en la Serie B. @FCBarcelona "Italia está pagando las consecuencias de la falta de líderes, de la falta de jugadores capaces de enfrentarse a sus rivales en el uno contra uno y de la falta de confianza en los jugadores jóvenes", comenzó su análisis el exentrenador de las selecciones de Alemania, Estados Unidos y Corea del Sur en diálogo con la RAI.

En ese sentido, se enfocó en el tema de los juveniles y puso como ejemplo a dos de los mejores futbolistas sub 23 que, según él, no habrían tenido la explosión que tuvieron si se desempeñaran en el Calcio: "En Italia, probablemente enviarían a Lamine Yamal y Jamal Musiala a la Serie B para que adquirieran experiencia", sentenció.