Denunciaron a la Selección de la República Democrática del Congo tras clasificar al Mundial 2026: el motivo

En medio de los festejos por la histórica gesta, algunos clubes de Europa reportaron a la Selección de la R.D. del Congo ante la FIFA.

Esta gesta histórica fue celebrada a lo grande en el país africano y el día siguiente fue decretado como feriado nacional. El presidente de la nación, Félix-Antoine Tshisekedi, movió los hilos para que los jugadores se quedaran en Kinsasa, la ciudad capital, para festejar. Pero, sin quererlo, terminó generándose un gran problema.

República Democrática del Congo clasificó al Mundial 2026 Los festejo pueden tener consecuencias negativas para la R.D. del Congo. EFE Es que esto impidió que los futbolistas pudieran regresar a tiempo a sus respectivos clubes, cuando la normativa vigente indica que deben hacerlo en un plazo máximo de 48 horas tras finalizar la fecha FIFA. Esto implica que ya deberían haber estado nuevamente con sus escuadras como tarde el jueves a última hora, cosa que no sucedió en la mayoría de los casos.

Esto molestó mucho a los equipos europeos que tienen en su planteles a jugadores congoleños y no pudieron reincorporarlos para la reanudación de sus respectivas ligas tras el parate internacional, por lo que varios de ellos, con el Lille de Francia a la cabeza, decidieron denunciar a la R.D. del Congo ante la FIFA para que tome medidas al respecto.