Denunciaron a la Selección de la República Democrática del Congo tras clasificar al Mundial 2026: el motivo
En medio de los festejos por la histórica gesta, algunos clubes de Europa reportaron a la Selección de la R.D. del Congo ante la FIFA.
La Selección de la República Democrática del Congo obtuvo uno de los triunfos más importantes de su historia. El martes venció 1-0 a Jamaica en la final del Repechaje intercontinental y se clasificó al Mundial 2026, lo que significa su regreso al certamen después de 52 años, desde que lo jugara por única vez en Alemania 1974 como Zaire.
Esta gesta histórica fue celebrada a lo grande en el país africano y el día siguiente fue decretado como feriado nacional. El presidente de la nación, Félix-Antoine Tshisekedi, movió los hilos para que los jugadores se quedaran en Kinsasa, la ciudad capital, para festejar. Pero, sin quererlo, terminó generándose un gran problema.
Es que esto impidió que los futbolistas pudieran regresar a tiempo a sus respectivos clubes, cuando la normativa vigente indica que deben hacerlo en un plazo máximo de 48 horas tras finalizar la fecha FIFA. Esto implica que ya deberían haber estado nuevamente con sus escuadras como tarde el jueves a última hora, cosa que no sucedió en la mayoría de los casos.
Esto molestó mucho a los equipos europeos que tienen en su planteles a jugadores congoleños y no pudieron reincorporarlos para la reanudación de sus respectivas ligas tras el parate internacional, por lo que varios de ellos, con el Lille de Francia a la cabeza, decidieron denunciar a la R.D. del Congo ante la FIFA para que tome medidas al respecto.
Contra quiénes jugará la RD del Congo en el Mundial 2026
Mientras esperan el fallo del ente madre del fútbol internacional -lo más probable es que no vaya más allá de una advertencia y/o una multa económica- los Leopardos ya comienzan a mentalizarse en el Mundial 2026, en el que quedaron emparejados en el Grupo K. Debutarán el miércoles 17 de junio contra Portugal, luego jugarán el martes 23 ante Colombia y cerrarán la primera fase el sábado 27 frente a Uzbekistán.