República Democrática del Congo venció a Jamaica y se convirtió en el anteúltimo clasificado al Mundial 2026

La República Democrática del Congo venció 1-0 a Jamaica en la final disputada en Guadalajara y se metió en su segundo Mundial tras 52 años de ausencia.

La República Democrática del Congo se convirtió este martes en el penúltimo clasificado al Mundial 2026. Esta tarde en el Estadio AKRON de Guadalajara, México, venció 1-0 a Jamaica en una de las dos finales del Repechaje intercontinental y se metió así en el máximo certamen de selecciones después de 52 años de ausencia.

En un duelo muy parejo, las cosas debieron resolverse en el alargue luego de que los 90 minutos finalizaran con un empate 0-0. Pero a los 10' del primer tiempo extra apareció Axel Tuanzebe para interceptar un centro de córner y marcar el único gol de la jornada, el cual valió un pasaje para Estados Unidos, México y Canadá.

El gol de Axel Tuanzebe que clasificó a RD Congo al Mundial 2026 El gol de Axel Tuanzebe que clasificó a RD Congo al Mundial 2026 De este modo, los Leopardos se metieron en la segunda Copa del Mundo de su historia, aunque la primera con su actual nombre. Su anterior y única participación había sido en Alemania 1974, en la que jugó como Zaire -denominación que tuvo el país de 1971 a 1997 bajo la dictadura militar de Mobutu Sese Seko-. En aquella oportunidad, quedó afuera en primera fase tras perder los tres partidos de su zona ante Escocia (0-2), Yugoslavia (0-9) y Brasil (0-3).

En esta nueva ocasión, se espera que tengan un mejor rendimiento y puedan, de mínima, sumar alguna victoria y hasta meterse en playoffs. El Congo jugará en el Grupo K junto con la Portugal de Cristiano Ronaldo, la Colombia de Néstor Lorenzo y la debutante Uzbekistán, una zona en la que no suena descabellado que pueda pasar a 16avos como uno de los mejores terceros.