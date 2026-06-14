La Mona Jiménez revolucionó la concentración de la Selección y tuvo un encuentro inolvidable con Messi

Entre asado, canciones y recuerdos, apareció una de las figuras más populares de la música nacional para regalarle un momento inolvidable a la Selección argentina.

La concentración de la Selección argentina tuvo este sábado una visita muy especial. Carlos "La Mona" Jiménez llegó al hotel donde se hospeda el equipo en Kansas City y revolucionó la noche de los campeones del mundo. El ídolo del cuarteto participó del streaming oficial de AFA Estudio, compartió un momento con los futbolistas y cumplió uno de sus grandes deseos: sacarse una foto con Lionel Messi.

La presencia del cantante cordobés se dio horas después de la fuerte tormenta y la amenaza de tornado que afectaron a la ciudad. Ya entrada la noche, La Mona se sumó a la transmisión junto a los integrantes de "Un Poco de Ruido" y rápidamente comenzó a generar sonrisas dentro de la delegación argentina. El momento más esperado llegó con la aparición de dos comprovincianos: Julián Álvarez y Nahuel Molina.

La noche de La Mona Jiménez en la Selección La Mona Jiménez pasó por AFA Estudio La Selección sumó una noche de música y emoción antes del debut con la visita de Carlos La Mona Jiménez. AFA Estudio Ambos futbolistas se acercaron para saludarlo y fotografiarse con él. Además, Julián le entregó un regalo muy especial: una camiseta de la Selección argentina firmada especialmente para el artista. "Para la Mona, con cariño, ¡gracias por tanto!", escribió el delantero con marcador negro sobre la casaca albiceleste.

El regalo de Julián Álvarez a la Mona Jiménez

Embed Julián Álvarez y La Mona Jiménez.



Gran noche en AFA Estudio pic.twitter.com/l5w1pF7HNh — AFA Estudio (@AFAestudio) June 14, 2026 La fiesta continuó con la presencia de otros integrantes del plantel. Lisandro Martínez también se sumó frente a las cámaras, mientras que detrás del set pudieron verse a Exequiel Palacios, Valentín Barco, José Manuel López, Agustín Giay y varios de los juveniles convocados. Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, ofició de anfitrión y hasta se animó a cantar algunas estrofas junto al máximo referente del cuarteto cordobés.