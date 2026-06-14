La Mona Jiménez revolucionó la concentración de la Selección y tuvo un encuentro inolvidable con Messi
sLa tormenta que azotó Kansas City no impidió que la Selección argentina viviera una noche bien albiceleste.
La concentración de la Selección argentina tuvo este sábado una visita muy especial. Carlos "La Mona" Jiménez llegó al hotel donde se hospeda el equipo en Kansas City y revolucionó la noche de los campeones del mundo. El ídolo del cuarteto participó del streaming oficial de AFA Estudio, compartió un momento con los futbolistas y cumplió uno de sus grandes deseos: sacarse una foto con Lionel Messi.
La presencia del cantante cordobés se dio horas después de la fuerte tormenta y la amenaza de tornado que afectaron a la ciudad. Ya entrada la noche, La Mona se sumó a la transmisión junto a los integrantes de "Un Poco de Ruido" y rápidamente comenzó a generar sonrisas dentro de la delegación argentina. El momento más esperado llegó con la aparición de dos comprovincianos: Julián Álvarez y Nahuel Molina.
La noche de La Mona Jiménez en la Selección
Ambos futbolistas se acercaron para saludarlo y fotografiarse con él. Además, Julián le entregó un regalo muy especial: una camiseta de la Selección argentina firmada especialmente para el artista. "Para la Mona, con cariño, ¡gracias por tanto!", escribió el delantero con marcador negro sobre la casaca albiceleste.
El regalo de Julián Álvarez a la Mona Jiménez
La fiesta continuó con la presencia de otros integrantes del plantel. Lisandro Martínez también se sumó frente a las cámaras, mientras que detrás del set pudieron verse a Exequiel Palacios, Valentín Barco, José Manuel López, Agustín Giay y varios de los juveniles convocados. Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, ofició de anfitrión y hasta se animó a cantar algunas estrofas junto al máximo referente del cuarteto cordobés.
El cierre fue a pura emoción. La Mona interpretó "Soy un muchacho de barrio", aunque modificó parte de la letra para enviarle un mensaje de aliento al equipo de Lionel Scaloni antes del debut mundialista ante Argelia. "Estos muchachos, campeones del mundo, van a ser de nuevo campeón", lanzó.
Un muchacho de barrio... y con mucha fe
Más tarde ofreció un show privado para todo el plantel en la sala de juegos de la concentración. Allí sí estuvo Messi, que siguió cada canción desde la primera fila y disfrutó de una noche cargada de música, argentinidad y clima de Mundial.