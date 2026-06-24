La llamativa revelación de Gianni Infantino sobre las pausas de hidratación, tras las críticas en el Mundial

Gianni Infantino hizo una particular aclaración cuando le hablaron sobre los parates que generan rumores comerciales y un mar de críticas. Qué dijo.

Las pausas de hidratación se transformaron en uno de los temas más discutidos del Mundial 2026. Mientras entrenadores, jugadores e hinchas cuestionan que esos cortes rompen el ritmo de los partidos, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió a explicar por qué el organismo decidió implementarlas de manera obligatoria en el torneo más importante de todos.

Gianni Infantino defendió las pausas de hidratación y dio sus argumentos El dirigente suizo defendió la medida en una entrevista con EFE, donde dejó en claro que el principal argumento es el desgaste físico que generan las altas temperaturas en varias de las sedes de Estados Unidos, Canadá y México. "El motivo por el que hay estas pausas es claramente el calor", aseguró. Además, remarcó la exigencia del calendario y explicó: "En un Mundial en el que juegas ocho partidos en 39 días, poder tener un momento para descansar un poquito es muy importante".

Las interrupciones, que suelen durar cerca de tres minutos, despertaron un mar de críticas desde el comienzo de la Copa del Mundo. Varios entrenadores (uno de ellos es Lionel Scaloni) consideran que esos parates modifican el desarrollo de los encuentros. Pese a esas objeciones, Infantino sostuvo que "la FIFA tiene que dar iguales condiciones a todos". Luego, profundizó en los motivos de esa decisión.

Lionel Scaloni dándole indicaciones a los jugadores argentinos durante la pausa de hidratación vs. Austria. EFE "Es muy difícil aceptar que un entrenador tenga la posibilidad de influenciar un partido corrigiendo algo porque hace calor y en otro donde hace un poco menos calor no tenga la misma oportunidad. Por esto en todos los partidos hay estas pausas", argumentó el máximo dirigente del fútbol mundial.