La llamativa frase de Gallardo tras la derrota ante Vélez

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo puntualizó que "perder como sucedió con Vélez dominándolo todo el partido, es la mejor manera de hacerlo", al analizar la derrota por 2-1 ante el equipo dirigido por su colega Gabriel Heinze, que no quiso hablar después del encuentro para no "quitarles protagonismo" a sus dirigidos.

"Cuando pierdo, me gusta perder de esta manera, yendo para adelante. Igual, fue injusto que nos fuéramos con las manos vacías", enfatizó Gallardo en la conferencia de prensa post partido en el estadio Monumental .

"Pero ahora, durante toda esta semana me dedicaré a preparar los dos partidos que tenemos por delante. Venimos de hacer un esfuerzo muy grande en los últimos tres partidos porque fuimos claros dominadores en todos ellos. Por eso voy a reservar varios jugadores con Gimnasia el sábado, pensando en el del otro martes con Boca por la Libertadores", apuntó respecto del cotejo en La Plata ante los de Diego Maradona.

El "Muñeco" aseguró que no le "preocupa lo que va pasando con los jugadores. Porque cuando jugás y competís, siempre vas a convivir con el riesgo de que alguno se lesione.

De todas formas, siempre que tuvimos bajas las suplantamos con lo mejor que tenemos. Hay que darle siempre para delante porque no queda otra que eso".

"Lo que sí trato de hacer es gestionar los minutos para que al tener jugadores de rendimientos parejos podamos nivelar las cargas. Por ejemplo hoy Enzo Pérez salió por una contractura en el aductor izquierdo", explicó.

"Y otra cosa que no me preocupa es si los delanteros no pueden convertir mientras jueguen para el equipo. Si es así que los goles los haga cualquiera", advirtió.

Posteriormente y sobre otros lesionados avisó que (Lucas) Pratto y (Nicolás) De la Cruz "tuvieron contracturas muy leves y quizá tengan alguna chance el próximo martes con Boca. Y en cuanto a (Leonardo) Ponzio, me comentó que quizá no tenga que viajar a España el 30 de septiembre y la audiencia por el tema del supuesto arreglo de un partido en esa liga se pueda postergar".

Finalmente Gallardo confesó que le da "tristeza lo quen pasó el otro día con los hinchas de River en cancha de Lanús (partido por Copa Argentina con Godoy Cruz) y entiendo que hoy también hubo problemas. Me da pena que las familias no puedan venir tranquilas a la cancha", testimonió finalmente Gallardo.