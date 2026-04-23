La Lepra bajó los precios para la Copa Libertadores y busca un Malvinas repleto

La Lepra busca un Malvinas Argentinas repleto para la Copa Libertadores y bajó los precios para socios y no socios.

Mientras toda la atención está puesta en el clásico mendocino del domingo frente a Gimnasia, en Independiente Rivadavia también miran más allá y ya activaron el operativo Copa Libertadores. La dirigencia azul confirmó la venta de entradas para los próximos dos partidos como local por la fase de grupos del certamen continental y lo hizo con una noticia que cayó muy bien entre los hinchas: hubo una baja en los precios.

La Lepra, que hoy lidera el Grupo C, recibirá el jueves 30 de abril a las 19 a Deportivo La Guaira y luego el miércoles 6 de mayo a las 21.30 enfrentará nada menos que a Fluminense, el rival al que ya logró vencer en el mítico Maracaná. Ambos encuentros se disputarán en el estadio Estadio Malvinas Argentinas.

Precios de la Copa Libertadores y busca estadio lleno Los tickets ya se pueden conseguir a través de Global Fan y el club también anunció un beneficio importante: los socios con cuota al día podrán comprar una entrada extra para un no socio pagando el mismo valor preferencial de socio. Una medida pensada para llenar el Malvinas y seguir haciendo de la localía una verdadera fortaleza.

Los tickets ya se pueden conseguir a través de Global Fan y el club también anunció un beneficio importante: los socios con cuota al día podrán comprar una entrada extra para un no socio pagando el mismo valor preferencial de socio. Una medida pensada para llenar el Malvinas y seguir haciendo de la localía una verdadera fortaleza.

Independiente Rivadavia Lepra Hinchada Hinchas (5).JPG Santiago Tagua/MDZ