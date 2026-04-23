La Lepra bajó los precios para la Copa Libertadores y busca un Malvinas repleto
La Lepra busca un Malvinas Argentinas repleto para la Copa Libertadores y bajó los precios para socios y no socios.
Mientras toda la atención está puesta en el clásico mendocino del domingo frente a Gimnasia, en Independiente Rivadavia también miran más allá y ya activaron el operativo Copa Libertadores. La dirigencia azul confirmó la venta de entradas para los próximos dos partidos como local por la fase de grupos del certamen continental y lo hizo con una noticia que cayó muy bien entre los hinchas: hubo una baja en los precios.
La Lepra, que hoy lidera el Grupo C, recibirá el jueves 30 de abril a las 19 a Deportivo La Guaira y luego el miércoles 6 de mayo a las 21.30 enfrentará nada menos que a Fluminense, el rival al que ya logró vencer en el mítico Maracaná. Ambos encuentros se disputarán en el estadio Estadio Malvinas Argentinas.
Precios de la Copa Libertadores y busca estadio lleno
Los tickets ya se pueden conseguir a través de Global Fan y el club también anunció un beneficio importante: los socios con cuota al día podrán comprar una entrada extra para un no socio pagando el mismo valor preferencial de socio. Una medida pensada para llenar el Malvinas y seguir haciendo de la localía una verdadera fortaleza.
Los tickets ya se pueden conseguir a través de Global Fan y el club también anunció un beneficio importante: los socios con cuota al día podrán comprar una entrada extra para un no socio pagando el mismo valor preferencial de socio. Una medida pensada para llenar el Malvinas y seguir haciendo de la localía una verdadera fortaleza.
Los nuevos precios
Socios
- Popular: $32.000 por partido / $60.000 los dos partidos
- Platea descubierta: $50.000 / $96.000
- Platea cubierta: $72.000 / $127.000
No socios
- Popular: $60.000 por partido / $100.000 los dos partidos
- Platea descubierta: $80.000 / $150.000
- Platea cubierta: $110.000 / $200.000
La comparación con los primeros valores que se habían manejado para el debut copero muestra una baja sensible, especialmente pensando en el partido ante Bolívar, donde una popular para no socios había llegado a costar $80.000. Ahora, la intención del club parece clara: priorizar el acompañamiento masivo del hincha y garantizar un estadio lleno en dos noches que pueden ser decisivas para la clasificación.
En Independiente saben que el equipo responde dentro de la cancha, pero también entienden que la Copa Libertadores se juega con fútbol y con tribunas llenas.
Y la Lepra quiere ambas cosas.