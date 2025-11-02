La inesperada decisión que tomaría Manchester City con Claudio Echeverri en medio de su deseo de volver a River

Manchester City analiza opciones con el juvenil argentino ante su falta de minutos en el Bayer Leverkusen, donde no logra consolidarse.

El presente de Claudio Echeverri en el Bayer Leverkusen no es el que imaginaban ni el jugador ni el Manchester City, dueño de su pase. En busca de sumar protagonismo, el “Diablito” fue cedido al conjunto alemán, pero su participación ha sido escasa desde el inicio de la temporada.

Hasta el momento, el mediocampista argentino de 19 años solo fue titular en dos partidos y nunca completó los 90 minutos, lo que genera preocupación en la dirigencia del City. Ante esta situación, el club inglés evalúa tomar una medida inmediata en el próximo mercado de pases.

La decisión que tomaría el Manchester City Según informó el medio británico City Xtra, Manchester City podría activar la cláusula de repesca a partir del 1° de enero, con la idea de definir un nuevo destino para el juvenil. El contrato de cesión establece que, si Echeverri no disputa al menos el 50% de los minutos con el Leverkusen hasta esa fecha, el City tendrá la potestad de recuperarlo de manera anticipada, sin que el club alemán pueda oponerse.

De concretarse, Pep Guardiola deberá decidir si lo integra al plantel principal o si lo vuelve a ceder a otro equipo para que gane experiencia. En el último encuentro del Leverkusen —derrota ante el Bayern Múnich—, el futbolista chaqueño fue titular, pero salió reemplazado a los 11 minutos del segundo tiempo.

El guiño del Diablito a River En medio de su bajo protagonismo, Echeverri volvió a mostrarse nostálgico con River Plate, el club donde brilló antes de ser transferido. Luego de no ingresar en un partido de la Copa de Alemania, el mediocampista publicó una foto con la camiseta de River y un reloj de arena, gesto que muchos interpretaron como una señal de impaciencia por su falta de minutos en el Leverkusen y su deseo de volver al club de Núñez.