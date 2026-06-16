La ilusión no se negocia: 7 de cada 10 argentinos creen que la Scaloneta ganará el Mundial 2026

A un año y medio de la consagración en Qatar y con el Mundial 2026 ya en marcha, la confianza de los argentinos en la Selección permanece intacta de acuerdo con una encuesta nacional que mostró que siete de cada diez personas creen que el equipo de Lionel Scaloni volverá a hacer historia y se consagrará campeón del mundo.

Según una encuesta nacional de Giacobbe Consultores realizada entre el 5 y el 10 de junio sobre 2.500 casos, el 70% de los consultados considera que Argentina será campeona del mundo y sumará la cuarta estrella a su camiseta.

El dato refleja que, a casi cuatro años de la consagración en Qatar 2022, la confianza en el ciclo encabezado por Lionel Scaloni permanece intacta y atraviesa generaciones, regiones e identidades políticas.

La expectativa por una nueva conquista mundialista también aparece reflejada en otras respuestas del estudio. Cuando se les preguntó qué preferían, el 67,6% eligió que la Selección gane el Mundial antes que ver a su club levantar la Copa Libertadores.

El resultado confirma un fenómeno que suele repetirse cada vez que Argentina disputa una Copa del Mundo: las camisetas de los clubes quedan en segundo plano y la Selección se transforma en un punto de encuentro capaz de unir a millones de personas detrás de un mismo objetivo.

selección argentina La Selección Argentina se prepara para debutar ante Argelia mañana en el Mundial 2026, y un 70% de los argentinos piensa que volverá con la copa. Fotobaires

La identificación con el equipo nacional también parece despegarse de las disputas partidarias. Más de la mitad de los encuestados aseguró que no relaciona a la Selección con ningún espacio político, mientras que un tercio reconoció no tener una posición clara sobre el tema.

El sueño de la cuarta

Después de las conquistas de 1978, 1986 y 2022, el gran desafío de Argentina es alcanzar una marca reservada para muy pocos seleccionados en la historia del fútbol. Y para buena parte de los argentinos, ese objetivo no parece una utopía sino una posibilidad concreta.

La combinación de un plantel consolidado, una estructura que ya demostró capacidad para competir en los escenarios más exigentes y el recuerdo todavía fresco de la gloria en Qatar alimentan una expectativa que crece a medida que avanza el torneo.

En tiempos donde la incertidumbre domina gran parte de la agenda cotidiana, el fútbol vuelve a ofrecer un territorio donde predomina la esperanza. Y si la encuesta sirve como termómetro, los argentinos ya eligieron creer: para siete de cada diez, la historia puede volver a repetirse y la Selección Argentina está lista para ir por la cuarta.