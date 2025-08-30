La fuerte autocrítica de Flavio Briatore al analizar el rendimiento de Alpine en 2025: "Sabemos que..."

Flavio Briatore sigue dando de qué hablar durante el Gran Premio de los Países Bajos. El pasado viernes, el asesor ejecutivo de Alpine habló sobre el rendimiento de Franco Colapinto en lo que va de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y su posible futuro en el equipo, y lanzó una fuerte sentencia que cayó como una bomba.

“Creo que ya lo he visto todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto", mencionó.

Flavio Briatore reconoció el error de Alpine durante la temporada 2025 de la F1 Ahora, luego de lo que fue la decepcionante práctica 3 en Zandvoort la cual sus dos pilotos ocuparon los últimos dos lugares de la parrilla (Gasly P19 y Colapinto P20), Flavio Briatore reconoció otro error que tuvo durante este año y que perjudicó mucho a la escudería francesa: “Sabemos que el rendimiento de este año es terrible. Creo que cometimos un error al poner todos los esfuerzos en el auto de 2026. Pensábamos que el coche de 2025 era más competitivo. Todos los demás mejoraron. Pero no olvidemos que en un segundo hay 15 autos y nosotros estábamos ahí, pero ya no”, sentenció en diálogo con el medio francés Canal+.

"El auto de 2026 es diferente y muy difícil de hacer, muy difícil de mantener el peso, muy difícil el motor, todo. Pensábamos que todos estaban desarrollando el auto de 2026 y que no continuaban desarrollando el de este año. Pero no, otros equipos trabajaron más en 2025. Nosotros no, miramos al próximo año y los otros no”, añadió el piamontés.