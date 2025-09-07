La frustrante declaración de Colapinto tras finalizar en el puesto 17° en el GP de Italia: "No teníamos..."

Franco Colapinto terminó en el puesto 17° en el Gran Premio de Italia y en su paso por la zona mixta no pudo ocultar su bronca por el mal rendimiento del A525.

Franco Colapinto se fue con mucha bronca al terminar en el puesto 17° en el Gran Premio de Italia.

Se terminó un nuevo fin de semana de Fórmula 1 para Franco Colapinto. El piloto argentino, que venía de tener su mejor rendimiento en Países Bajos (fue P11), no tuvo la misma suerte este domingo en el Gran Premio de Italia y con un mal ritmo de su A525, terminó en el puesto 17° por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly (16°).

De esta manera y por décima vez en la temporada, el piloto de Alpine se va de un Gran Premio sin sumar unidades. Además, la escudería francesa se sigue hundiendo aún más en la tabla de Constructores donde se ubican en la posición 10° con tan solo 20 unidades, que fueron conseguidas por el francés.

franco colapinto Franco Colapinto tuvo una discreta carrera en Monza. X @AlpineF1Team

En una carrera que el auto no ayudó para nada, Franco tuvo que batallar contra el resto de los pilotos y lo hizo de buena manera. Incluso, en un momento se llegó a poner en el puesto 11°, pero tras su entrada a boxes (tardaron 2.8 segundos en cambiar las gomas), el pilarense bajó hasta el fondo del pelotón y tuvo que esperar hasta la última vuelta cuando Gasly y Stroll ingresaron a boxes para subir dos posiciones. Finalmente, en la última vuelta, Alpine dio orden de equipo, y Pierre lo pasó nuevamente.

La bronca de Franco Colapinto tras su P17 en el Gran Premio de Italia Tras completar la carrera en Monza, Franco Colapinto, como es habitual, pasó por la zona mixta para hablar con los medios presentes. Allí, el número 43 se lo vio decepcionado, algo enojado y con pocas ganas de hablar: "Una carrera muy larga, muy dura para nosotros. No teníamos ritmo, con un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima. No pudimos hacer nada, una pena", reflexionó.