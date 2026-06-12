La firme defensa de Ousmane Dembelé a Mbappé tras las fuertes críticas de los medios franceses: "Se pasan"

Ousmane Dembelé, emblema de la Selección de Francia, salió a defender a Kiki por las críticas que recibió y desmintió que el vestuario esté roto.

A pocos días del debut de Francia en el Mundial 2026 frente a Irak, Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la escena por las críticas vinculadas a su comportamiento fuera de la cancha y a supuestas tensiones dentro del plantel. Sin embargo, en medio de ese clima, apareció una voz de peso para salir en su defensa: Ousmane Dembélé, compañero suyo en el ataque de Les Bleus y una de las máximas figuras del fútbol francés.

El delantero del PSG, reciente campeón de la Champions League, cuestionó con dureza los constantes señalamientos que recibe el futbolista del Real Madrid. “Han sido muy injustos con él. Se pasan un poco con las críticas a Kylian porque es un jugador increíble. Una persona estupenda fuera del campo. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo”, aseguró en declaraciones que rápidamente tuvieron repercusión en Europa.

Francia contiene la respiración Dembélé salió lesionado en la final de la Champions y preocupa a días del Mundial Dembelé bancó a Mbappé tras las brutales críticas que recibió por parte de la prensa francesa. EFE La firme defensa de Dembelé a Mbappé Mbappé atraviesa semanas agitadas. En la Selección de Francia generó polémica tras abandonar momentáneamente la concentración junto a Michael Olise para realizar un viaje relámpago a España, donde fue fotografiado junto a su pareja, Ester Expósito. Además, en el Real Madrid también quedó bajo la lupa por algunas ausencias durante su recuperación física y por supuestos desacuerdos internos durante entrenamientos.

Frente a ese escenario, Dembélé consideró que el nivel de exposición sobre su compañero se volvió excesivo. “Si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube la media, si no se la pone... Es demasiado. Porque sigue siendo un ser humano y es un jugador de una calidad excepcional”, expresó, marcando su postura ante los cuestionamientos que recibe la estrella francesa.