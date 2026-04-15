La dura noticia que recibió Deportivo Maipú que complica su panorama de cara al futuro

Este miércoles se conoció una novedad en el Deportivo Maipú que genera un gran dolor de cabeza para lo que viene.

Fausto Montero, mediocampista central del Deportivo Maipú, fue una pieza clave en el triunfo ante Colegiales por 3 a 1.

Luego del triunfo ante Colegiales por 3 a 1, en donde el equipo logró cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas, el Deportivo Maipú recibió en las últimas horas una dura noticia que generó tristeza e incertidumbre de cara a los próximos compromisos del Cruzado.

En el encuentro que marcó el debut de Mariano Echeverría como director técnico, el Rojo logró revertir el presente y se quedó con una necesaria victoria ante uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia en la Primera Nacional.

Marcelo Eggel conviritó el 2-1 para Maipú Marcelo Eggel conviritó el 2-1 para Maipú. @LPFPlay

Ahora, el equipo maipucino se enfoca en el próximo partido, que será este sábado ante Patronato de Paraná, por la fecha 10 del máximo certamen de ascenso. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en la capital entrerriana.

La dura noticia que recibió Deportivo Maipú Si bien el pronóstico no era para nada alentador, en las últimas horas se confirmó la grave lesión que padeció Fausto Montero, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, con posible compromiso meniscal, y se perderá lo que resta de la temporada.