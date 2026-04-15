La dura noticia que recibió Deportivo Maipú que complica su panorama de cara al futuro
Este miércoles se conoció una novedad en el Deportivo Maipú que genera un gran dolor de cabeza para lo que viene.
Luego del triunfo ante Colegiales por 3 a 1, en donde el equipo logró cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas, el Deportivo Maipú recibió en las últimas horas una dura noticia que generó tristeza e incertidumbre de cara a los próximos compromisos del Cruzado.
En el encuentro que marcó el debut de Mariano Echeverría como director técnico, el Rojo logró revertir el presente y se quedó con una necesaria victoria ante uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia en la Primera Nacional.
Ahora, el equipo maipucino se enfoca en el próximo partido, que será este sábado ante Patronato de Paraná, por la fecha 10 del máximo certamen de ascenso. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en la capital entrerriana.
La dura noticia que recibió Deportivo Maipú
Si bien el pronóstico no era para nada alentador, en las últimas horas se confirmó la grave lesión que padeció Fausto Montero, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, con posible compromiso meniscal, y se perderá lo que resta de la temporada.
Cabe recordar que en el encuentro del domingo, el experimentado mediocampista de 37 años salió reemplazado a los 20 minutos del segundo tiempo, con serias muestras de dolor, luego de haber protagonizado un choque producto del juego contra un rival. Después de realizarle las evaluaciones de rigor, desde el club confirmaron la noticia, que no deja de ser un dolor de cabeza para el cuerpo técnico y para el plantel, teniendo en cuenta las obligaciones que tiene el Cruzado y que el torneo lleva apenas 9 fechas disputadas.