La declaración bomba de Ricardo Centurión sobre la posibilidad de regresar a Boca: "Apunto a poder...."

Ricardo Centurión fue consultado sobre la posibilidad de volver a jugar en el cuadro de la Ribera y sorprendió a todos con una declaración bomba.

Ricardo Centurión fue uno de los grandes jugadores que tuvo el fútbol argentino. De paso por Boca, Racing, San Lorenzo, entre otros, el extremo por izquierda tiene una habilidad para encarar y dejar jugadores en el camino. Además, otra de las cualidades que lo caracterizan son la facilidad con la que tira lujos y hace encender al estadio completo.

Ahora, tras su último paso por Oriente Petrolero de Bolivia, Ricky se encuentra sin club y a la espera de algunas ofertas para analizar cuál será su futuro. Ante ello, el futbolista de 34 años dialogó con TyC Sports y habló de diversos temas: una posible vuelta a Boca, su comparación con futbolistas del fútbol argentino y mucho más.

Ricardo Centurión confesó que le gustaría retirarse en Boca En primer lugar, Ricky Centurión fue consultado sobre su pasado en Boca y no dudó en dejar la puerta abierta por un posible regreso en un futuro: "Recibo mucho cariño de la gente todos los días, no se puede explicar, después de un año y meses que estuve ahí. Fue tanta la identificación mutua que quedó para toda la vida. Apunto a retirarme con esa camiseta o a vestirla antes de hacerlo", lanzó.

Luego de un buen paso por Oriente Petrolero de Bolivia, Ricardo Centurión charló con TyC Sports, se refirió a su pasado en Boca y dejó la puerta abierta a volver en un futuro:

"Recibo mucho cariño de la gente todos los días, no se puede explicar, después de un año y… pic.twitter.com/0NKsAdgNcf — TyC Sports (@TyCSports) January 10, 2026



"Recibo mucho cariño de la gente todos los días, no se puede explicar, después de un año y… pic.twitter.com/0NKsAdgNcf — TyC Sports (@TyCSports) January 10, 2026 "De la dirigencia no me llamaron ni nada y es entendible, lo conozco a Román, he hablado con el Chelo Delgado, pero yo primero quiero jugar, obviamente si es en el fútbol argentino mejor", añadió. Además, mencionó a Guillermo Barros Schelotto como uno de los entrenadores más influyentes de su carrera: "Con él volaba, más allá de que mi manera de jugar era muy vertical, con Guillermo le agregué más cosas a mi estilo y lo disfruté”.

Por otro lado, Centurión reconoció que en el día de la fecha "está centrado en su madurez” y que eso se lo debe al elenco boliviano: “Estoy en paz, tranquilo y cuidandome desde vine a Oriente. Me sirvió a mi, en lo personal, para dar una muestra de carácter y demostrar que todavía puedo jugar al fútbol. Agradezco a Oriente Petrolero que me abrió sus puertas, no me juzgaron y me recibieron de la mejor manera".