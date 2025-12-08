La contundente sentencia de Eduardo Domínguez tras eliminar a Gimnasia y meterse en la final ante Racing: "Los que llegan son..."
El DT de Estudiantes analizó el triunfo ante Gimnasia, valoró el crecimiento del plantel y encendió la previa con una frase fuerte rumbo a la definición contra Racing.
Estudiantes volvió a golpear en el Bosque y se metió en la final del Torneo Clausura después de vencer a Gimnasia en un clásico físico, trabado y cargado de detalles que inclinaron la balanza. Eduardo Domínguez, fiel a su estilo, destacó el amor propio del equipo y el valor de haber “aprovechado el estar corriendo de atrás” en el sprint final del torneo.
El Barba abrió su conferencia destacando “la felicidad de ir a jugar una nueva final” y recordó que este plantel se rearmó mentalmente después de perder la definición con Vélez. Contó que jugadores y cuerpo técnico “se hicieron más unidos y más fuertes grupalmente” y que esa reacción les permitió llegar al sprint final con otra energía. El Pincha, que entró octavo por diferencia de gol, hoy aparece firme en la pelea grande.
La contundente frase de Eduardo Domínguez sobre la final que se viene
De cara al duelo definitorio, el DT no esquivó la comparación entre los finalistas y soltó la frase que encendió la previa de la final del sábado ante Racing: "Lo que viene es una final. Creo que es contra un gran equipo y que los que llegan son los dos mejores equipos del país, que compitieron internacionalmente de la mejor manera y que tienen el premio de llegar a un último partido y fijar quién es mejor. Llegamos en el momento que teníamos que llegar y creo que somos justos vencedores. El equipo está bien y lo manifiesta".
Ya sobre el análisis del clásico, explicó que el partido exigía una lógica distinta a las visitas anteriores al Bosque. “No podíamos venir a jugar como las otras veces”, dijo. Detalló que achicaron espacios para frustrar a Gimnasia, que buscaron estar “cómodos en el campo” y que cambiaron la estructura para no repetir errores. Señaló que el objetivo era incomodar al rival, hacerlo jugar desde atrás y alterar su plan habitual de pelotazos largos.
El mensaje del Barba Domínguez para los hinchas de Estudiantes de La Plata
Antes de cerrar, Domínguez dejó un mensaje al hincha del Pincha por su apoyo constante: “Que siga creyendo en los jugadores, porque nunca dejamos de creer nosotros. Sabemos el potencial individual que tiene el equipo y siempre uno tiene que recibir golpes para crecer. Siempre agradecemos el apoyo, cómo nos despidieron hoy del country fue maravilloso", concluyó el DT.