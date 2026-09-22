La confesión de un exfutbolista y DT argentino que estuvo en la lista negra de Pablo Escobar: "Me enteré por la serie"

En destacado exjugador argentino que pasó por el futbol colombiano durante la década de los 80 llegó a estar en la mira de Pablo Escobar.

Durante el auge de Pablo Escobar como líder del Cartel de Medellín entre fines de los 80 y principios de los 90, muchas figuras de renombre pasaron por su lista negra. Principalmente se trataba de políticos, otras autoridades y miembros de bandas rivales, pero cualquiera podía ser apuntado, incluso futbolistas, hasta algunos argentinos.

Tal es el caso de Ricardo Gareca, quien jugó en el América de Cali de 1985 a 1989. En esos años no solo se erigió como ídolo del elenco escarlata, con el que ganó dos campeonatos de la liga colombiana y fue tres veces subcampeón de la Copa Libertadores, sino que también pasó a estar en la mira del jefe criminal más peligroso de la región, aunque en ese momento no se dio por aludido.

Ricardo Gareca contó cómo se enteró que estaba en la lista negra de Pablo Escobar Gareca jugó en América de Cali de 1985 a 1989. Archivo "Me enteré después. Yo no sabía nada", aseguró el Tigre este martes en una entrevista que le concedió a Olé. "Lo que pasa es que era una época en la cual nosotros no veíamos nada. Estaba muy tapado todo. No vislumbrábamos nada de lo que estaba pasando", se explicó a continuación.

En ese sentido, confesó el peculiar modo en el que tomó conocimiento de que Escobar lo tenía en la mira: "Recién me entero de esto una vez que sale la serie (El patrón del mal). Nunca en la etapa de jugador pasó algo. Nadie me amenazó a mí o me hizo pasar un momento difícil allá estando en Colombia", sentenció al respecto.