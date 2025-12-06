La alegría de Javier Mascherano tras ganar la MLS en su primera temporada en el Inter Miami: "Jugamos con el corazón"

Javier Mascherano, luego de su fallido paso por la Sub 20 de Argentina, logró mejorar su rendimiento como DT en el Inter Miami.

El Inter Miami coronó un muy buen 2025 con la obtención de la MLS, la cual ganó este sábado al vencer 3-1 en la final a Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium. Y si bien Lionel Messi se llevó todas las miradas, la gesta tuvo también como uno de sus principales responsables a Javier Mascherano.

En su primer año como DT de las Grazas (y de cualquier club, ya que antes había dirigido únicamente a la Sub 20 de Argentina), logró levantar el título más importante en la corta historia de la franquicia del sur de Florida. "Más allá de que no fue un partido brillante, jugamos con el corazón y creo que somos los justos campeones", declaró el Jefecito desde el campo de juego luego de la consagración.

La alegría de Mascherano tras ganar la MLS con el Inter Miami La alegría de Mascherano tras ganar la MLS con el Inter Miami "Haber peleado hasta el último partido por conseguir el campeonato que tanto nos costó... Esto es todo de los jugadores. Ésta no se nos podía escapar, ante nuestra gente y nuestras familias. El último partido de Jordi Alba y de Sergio Busquets era imposible que se nos escapara", apuntó luego, recordando a su vez al lateral izquierdo y al volante españoles, que colgaron los botines tras finalizar el encuentro.

Respecto del retiro de ambos (quienes también fueran compañeros suyos en el Barcelona), agregó: "Nunca es fácil tomar esa decisión. Ambos podrían seguir jugando tranquilamente porque tienen un nivel increíble, pero fue una decisión pensada. Y qué mejor que irse de esta manera. Sus carreras no merecían otra forma que irse campeones. Fueron tocados por una varita mágica y hecho historia en este club. Estoy feliz por ellos".