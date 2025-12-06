La especial dedicatoria de Messi a Jordi Alba y Busquets, que se retiraron tras ganar la MLS: "Se termina algo muy hermoso..."

Luego de la consagración con el Inter Miami, Jordi Alba y Sergio Busquets colgaron los botines, por lo que Messi les dedicó unas sentidas palabras de despedida.

El lateral izquierdo de 36 años y el volante de 37 habían anunciado meses atrás que se retirarían del fútbol profesional tras finalizar la corriente temporada. Ya concretado el título, ambos procedieron a colgar los botines, en lo que significó la despedida de dos de los mejores socios que tuvo la Pulga dentro de un campo de juego.

La dedicatoria de Messi a Jordi Alba y Busquets La dedicatoria de Messi a Jordi Alba y Busquets Luego de la victoria en la final, Leo habló con la prensa oficial y les dedicó unas palabras a ambos: "Estoy feliz por lo que hicimos y por ellos. Que terminen su carrera así, es muy lindo para todos. Se lo merecían después de lo que fueron como jugadores, dos de los más grandes de la historia en sus posiciones. Que puedan retirarse con esta MLS es muy especial. Creo que hoy todavía no son conscientes de lo que están viviendo", comenzó el 10.

"Se les termina algo muy hermoso, a lo que dedicaron toda su vida. A partir de ahora, empieza otra vida, les deseo lo mejor porque son dos amigos a los que quiero mucho. Estoy feliz de que se puedan ir con este título", concluyó el mejor jugador del mundo, que dio su última vuelta con dos de sus históricos compañeros.