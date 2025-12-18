Jordania estuvo cerca, pero cayó ante Marruecos en la final y es subcampeón de la Copa Árabe

Jordania , uno de los rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, estuvo muy cerca de conquistar un título internacional, pero terminó cayendo en la final de la Copa Árabe de la FIFA frente a Marruecos (que no contó con sus máximas figuras).

El combinado asiático perdió 3-2 en el duelo decisivo en un partidazo disputado en el estadio Lusail de Qatar, el mismo escenario que albergó la final del Mundial 2022 entre la Scaloneta y Francia, de la que hoy se cumplen 3 años .

El encuentro se rompió de manera temprana con un golazo que dio la vuelta al mundo. A los 4 minutos de juego, Oussama Tannane sorprendió con un remate desde atrás de la mitad de la cancha, aprovechando que el arquero Yazeed Abulaila estaba adelantado, y marcó un tanto para los Leones del Atlas que ya es candidato al Premio Puskás.

Pese al impacto inicial, Jordania logró reponerse en el complemento y dio vuelta el resultado con un doblete de Ali Olwan, primero de cabeza y luego desde el punto penal.

Cuando el triunfo parecía quedar en manos de los Bravos, Marruecos encontró el empate sobre el final del tiempo reglamentario a través de Abderrazak Hamdallah, tras una jugada llena de rebotes en el área.

En el alargue, Jordania volvió a festejar, pero el VAR anuló el gol por una mano previa, y poco después Hamdallah selló su doblete para decretar el 3-2 definitivo a favor del seleccionado africano.

Marruecos, campeón de la Copa Árabe 2025

Marruecos campeón Copa Árabe 2025 Marruecos levantó la segunda Copa Árabe de su historia, tras la obtenida en 2012. @EnMaroc

De esta manera, Marruecos se consagró campeón de la Copa Árabe y los Bravos debieron conformarse con el subcampeonato (al igual que en la Copa Asiática 2023), aunque dejaron una imagen competitiva de cara al futuro.

El equipo dirigido por Jamal Sellami será rival de la Argentina en la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, partido que se disputará el sábado 27 de junio a las 23.00 (hora argentina) en el Dallas Stadium, en la ciudad de Arlington.

