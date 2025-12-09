Atento, Argentina: Jordania y Argelia, rivales en el Mundial 2026, jugarán los cuartos de final de la Copa Árabe

Jordania y Argelia, rivales de la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026, terminaron primeras en sus zonas y siguen sumando rodaje internacional.

Argelia, rival de Argentina en el debut del Mundial 2026, logró un triunfo clave en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Árabe y clasificó a cuartos.

Jordania, rival directo de la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026, cerró su fase inicial con una goleada por 3 a 0 ante Egipto y un rendimiento sólido que lo dejó con puntaje ideal. El equipo asiático mostró orden, intensidad y eficacia en un partido que resolvió con autoridad desde el arranque.

El primer gol llegó a los 19 minutos, cuando Mohammad Ali Hasheesh aprovechó un rebote en el área chica. Antes del descanso, Mohammed Abu Zrayq -conocido como Shararh- amplió la ventaja con una definición al segundo palo. El penal convertido por Ali Olwan en el final decoró un triunfo que confirmó el buen momento del conjunto de Medio Oriente.

Jordania goleó 3-0 a Egipto, que no tiene a sus figuras Golazo de Jordania ante Egipto Golazo de Jordania ante Egipto Su camino venía con victorias por 2 a 1 ante Emiratos Árabes Unidos y 3 a 1 frente a Kuwait, además de un empate sin goles ante Malí en la preparación. Con esa seguidilla, Los Valientes alcanzaron cuatro partidos sin derrotas y se metieron en cuartos, donde enfrentarán a Irak.

Del otro lado aparece Argelia, otro de los rivales de Argentina en la Copa del Mundo. Los africanos también avanzaron como líderes de su zona, impulsados por un gol de Mohamed Amine Tougai en el cierre del primer tiempo y un tanto en contra de Suad Natiq apenas iniciada la segunda parte, en un triunfo que reafirmó su lugar entre los candidatos.

Uno de los goles de Argelia ante Irak en la Copa Árabe El primer gol de Argelia ante Irak El primer gol de Argelia ante Irak. Con esos resultados quedó configurado el cuadro de cuartos de final: Marruecos ante Siria, Palestina contra Arabia Saudita, Jordania frente a Irak y Argelia frente a Emiratos Árabes Unidos. Un escenario que sirve para medir el presente de varios seleccionados que estarán en Estados Unidos, México y Canadá.