La sorpresiva predicción de Djokovic sobre quiénes serán el campeón y el subcampeón del Mundial 2026: "Voy a ser atrevido"

A falta de 7 meses para el Mundial 2026, Novak Djokovic pronosticó qué dos equipos llegarán a la final y cual resultará vencedor.

El Mundial 2026, a falta de más de 7 meses para su inicio, ya comienza a palpitarse con mucha anticipación. Como el evento deportivo más importante de todos, atrae la atención de muchas personas que no necesariamente tienen que ver con el mundo del fútbol, como es el caso de Novak Djokovic.

El serbio, uno de los mejores tenistas de toda la historia (el mejor indiscutido para muchos) y el máximo ganador de títulos de Grand Slam masculinos de todos los tiempos, habló con el streamer jordano Mohamed Adnan desde Qatar, a donde asistió una semana atrás para ver el Gran Premio de la Fórmula 1, y lanzó una llamativa predicción sobre quién alzará la próxima Copa del Mundo.

Novak Djokovic vaticinó una final entre Portugal y México Novak Djokovic vaticinó una final entre Portugal y México "Voy a ser atrevido: Portugal", lanzó Nole, apostando por el equipo de Cristiano Ronaldo, que se ilusiona como nunca antes con consagrarse campeón mundial, aunque sigue sin ser uno de los principales favoritos. Sin embargo, lo del elenco luso no fue su pronóstico más jugado: "Van a ganarle a México en la final", agregó.

Es que si bien el combinado ibérico no la tendrá fácil, hay argumentos para pensar que pueda pelear por el título. Pero ni en fanático más optimista de la selección azteca se imagina ver a su país en la final, ya que vienen con muy mala forma futbolística y nunca superaron los cuartos de final, siendo la edición de 1986 la última vez que llegaron a dicha instancia. "Lo sé, pero dije que iba a ser atrevido. Portugal y México en la final, Portugal gana", remató Djokovic.