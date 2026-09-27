Gustavo Alfaro renovó con Paraguay y lanzó un fuerte anuncio: ¿se despide de la dirección técnica?

Tras su gran actuación en el Mundial 2026, Alfaro extendió su vínculo con la Selección de Paraguay hasta 2030 y adelantó cuál será el final de su carrera.

Gustavo Alfaro llegó a la Selección de Paraguay en agosto de 2024 para cambiar de paradigma. Un equipo que venía de quedar eliminado en fase de grupos de la Copa América con pleno de derrotas, se había perdido los últimas tres Copas del Mundo y marchaba en los últimos puestos de las Eliminatorias, de golpe renació.

La Albirroja no solo clasificó al Mundial 2026 con destacadas victorias sobre Argentina y Brasil en el proceso, sino que logró llegar a octavos de final, eliminando a Alemania en dieciseisavos y poniéndole las cosas muy difíciles a la casi imparable Francia de Kylian Mbappé. Y a casi tres meses de aquella dolorosa pero digna eliminación, Lechuga finalmente firmó su renovación hasta 2030.

Gustavo Alfaro explicó por qué renovó con Paraguay y anticipó su retiro Deportes Total "Le agradezco a mi familia porque más que nada que vengo corriéndoles el arco hace mucho tiempo. Les digo que 'este es el último, es el último...'. Pero todo lo que vivimos con Paraguay desde que llegamos, el proceso de Eliminatorias y lo que vivimos en la Copa del Mundo, yo sentía que todavía había mucha cosas por hacer, sentía que todavía el techo estaba distante", explicó el DT de 64 años en conferencia de prensa al ser consultado por la extensión de su vínculo.

"Hay un detalle no menor que es el sentimiento del país, que me ha pegado mucho. Yo llevo 36 años dirigiendo a nivel profesional, yo dije que Paraguay me hizo daño en un momento, porque me rompió ese caparazón que yo tenía para mantenerme distante. Uno trata de armarse para sentirse impermeable, no solamente a las críticas, sino también a las injusticias. Y Paraguay rompió eso", se explayó.