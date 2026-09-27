El medallero final de los Juegos Suramericanos y en qué puesto terminó Argentina tras sumar 293 medallas

Tras dos semanas de intensa competición, finalizaron los Juegos Suramericanos 2026, que tuvieron a Argentina como una de las principales protagonistas.

Este sábado, a 14 días de su inauguración, finalizaron los Juegos Suramericanos 2026. Fueron dos semanas de intensa competición lo que duró la fiesta del deporte en la provincia de Santa Fe, en la que Argentina fue, como se esperaba, una de las principales protagonistas.

Pese al profundo desfinanciamiento que atraviesa el deporte nacional desde hace años, denunciado por muchos atletas tras ganar en sus disciplinas, la delegación albiceleste logró sumar la impresionante cantidad de 293 medallas, cifra a la que se llegó mediante la obtención de 81 oros, 87 platas y 125 bronces.

Argentina quedó en el segundo lugar del medallero Así quedó el medallero de los Juegos Suramericanos 2026. www.santafe2026.org De este modo, Argentina quedó en el segundo lugar del medallero final, el cual tuvo a Brasil como puntero, con 122 oros y 312 medallas en total. Colombia, por su parte, completa el podio en el tercer puesto con unos 69 oros y 192 preseas en general.

Debajo quedaron en la tabla Chile (49 oros y 175 totales), Venezuela (48 y 146), Perú (28 y 99), Uruguay (17 y 54), Ecuador (16 y 82), Paraguay (9 y 37), Panamá (5 y 16), Bolivia (3 y 16) y Curazao (1 y 2). Los únicos países que no ganaron oros fueron Aruba (sumó 3 platas y 1 bronce), Guyana (4 bronces) y Surinam (no ganó ninguna medalla de ningún tipo).