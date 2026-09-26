Atletas de alto rendimiento en Argentina: cuánto cuesta competir y cuánto dinero reciben

Mientras Argentina terminó en el podio del medallero de los Juegos Suramericanos 2026 , detrás de los resultados deportivos aparece una lamentable realidad: las dificultades que enfrentan a diario los atletas de alto rendimiento para sostener sus carreras.

Para gran parte de los deportistas, competir al máximo nivel implica mucho más que entrenar y participar en torneos. Llegar en condiciones a las competencias incluye afrontar gastos de viajes, equipamiento, preparación física, alimentación, atención y recuperación médica, entre otros costos que, en su mayoría, deben asumir por cuenta propia.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se convirtieron no solo en el espacio donde los atletas muestran su preparación y talento, sino también en una vitrina para visibilizar la realidad y las dificultades que atraviesan los deportistas de alto rendimiento, con recursos estatales limitados y, según los propios atletas, muy lejos de la asistencia que reciben sus pares de países de la región, como Chile, Brasil o Colombia.

Los reclamos de los atletas pusieron nuevamente sobre la mesa una pregunta que atraviesa al deporte de alto rendimiento en Argentina: ¿cuánto cuesta competir y cuánto dinero reciben por representar al país?

Los Juegos Suramericanos 2026 se transformaron en un escenario para visibilizar la realidad que atraviesan los atletas argentinos. Con frases como “Ganamos con el corazón, pero necesitamos plata” o “Ser deportista en Argentina es un milagro ”, los atletas pusieron sobre la mesa un reclamo que lleva años vigente: las dificultades económicas que enfrentan a diario para entrenar, competir y sostener sus carreras.

En las últimas horas, el mendocino Ignacio Erario, quien fue el mejor argentino en la Maratón de Buenos Aires y ocupa el puesto 61 en el ranking mundial de maratonistas, se sumó al reclamo y pidió mayor acompañamiento estatal.

Argentina, en el podio de los Juegos Suramericanos. COA

“Por la posición que estoy en el ranking ya estoy clasificado para los Panamericanos 2027. Si bien es el objetivo, hay que empezar a ver el tema del apoyo, el financiamiento, que acá en el país está complicado. Pero vamos a seguir luchando, peleando por eso”, dijo el maratonista en diálogo con el programa MDZ Club, de la 105.5 FM, MDZ Radio.

En esta línea, Ignacio confesó que, actualmente, ser atleta no es suficiente para mantenerse. “Tenemos que hacer varias cosas. Yo tengo un grupo de entrenamiento, estoy en un streaming, busco ayuda de privados o de la Municipalidad o la Provincia”, mencionó.

Cuánto dinero reciben los deportistas

En septiembre, el Gobierno aumentó un 8% las becas deportivas destinadas a atletas, entrenadores y otros integrantes del sistema nacional de apoyo al alto rendimiento. El nuevo esquema fijó distintos montos según la categoría, la disciplina y los resultados deportivos alcanzados por cada beneficiario.

La beca “Olímpica, Paralímpica, Mundial”, destinada a quienes hayan obtenido una medalla en los últimos Juegos Olímpicos, aporta un total de $1.835.460. En el caso de la beca “Panamericana, Parapanamericana”, el monto más alto es de $1.023.408 para aquellos que hayan conseguido una medalla, mientras que el monto más bajo es de $874.800 para quienes hayan tenido un “logro relevante o proyección de medalla”.

También están aquellos atletas que reciben un máximo de $349.920, así como los jóvenes de entre 16 y 21 años, que si practican un deporte individual cuentan con una beca de $326.592 mensuales, mientras que quienes practican deportes de conjunto perciben $233.280.

Desde el Gobierno señalan que se trata de montos asociados con la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales. Sin embargo, para los atletas, el dinero resulta insuficiente frente a la cantidad de gastos que deben afrontar. La situación, además, queda expuesta al compararla con la asistencia que reciben deportistas de otros países de la región.

Los deportistas reciben becas que son insuficientes para cubrir los gastos de ser atleta de alto rendimiento. Instagram

“Lo que reclamamos los deportistas es para poder competir de igual a igual. Yo recibo de Nación una beca de $500.000, que al compararlo con un atleta del mismo nivel de Chile, Brasil, Perú, Ecuador o Colombia, estamos entre tres y cuatro veces menos”, enfatizó Erario.

Al hacer la comparación en dólares, Ignacio detalló que mientras él recibe aproximadamente 350 dólares, una beca similar en Chile promedia los 1.500 dólares. Además, aseguró que en países como Brasil se destinan cerca de 850 millones de dólares al deporte, mientras que en Argentina son solo 50 millones.

“Es muy complicado competir de igual a igual cuando el punto de partida es mucho menor. Empezamos más atrás. Son muchos atletas reclamando, que tienen que hacer rifas, vender cosas para poder competir, para poder viajar. Es un milagro que tengamos tan buenos resultados”, agregó.

Los gastos de los atletas y su día a día

En su visita a MDZ Radio 105.5 FM, Ignacio contó cómo es un día en la vida de un deportista de alto rendimiento.

El maratonista Ignacio Erario se sumó al reclamo de los atletas argentinos. Lucho Vigazzola / MDZ

“Esto no es un hobby, es un trabajo 24/7. En mi caso entreno a la mañana y a la tarde, de lunes a lunes, quizás el domingo hacemos solo un turno. También hay que cuidar la alimentación, el descanso. Vamos al kinesiólogo, al gimnasio. Es algo 24/7 para poder representar al país de la mejor manera”, expresó.

“Somos representantes de Argentina ante el mundo, por eso mismo es lo que reclamamos o lo que pedimos. Queremos que se valore nuestro trabajo”, concluyó.