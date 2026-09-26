La impactante reacción del plantel de Estudiantes mientras Tapia le colgaba la medalla a los árbitros

Los jugadores de Estudiantes recibieron la medalla de plata y luego protagonizaron un irónico aplauso cuando Claudio Tapia premió al árbitro Darío Herrera.

El plantel de Estudiantes recibió la medalla de plata y luego reaccionó cuando Claudio Tapia apareció para premiar a Darío Herrera y al resto del equipo arbitral.

Después del escándalo que marcó el final de la Supercopa Internacional, el plantel de Estudiantes cumplió con el protocolo y recibió la medalla de plata. Sin embargo, la delegación del Pincha volvió a expresar su malestar cuando Claudio “Chiqui” Tapia apareció en el escenario para entregar las medallas a los árbitros.

Una vez que terminaron los incidentes del final, los futbolistas de Estudiantes decidieron permanecer en el campo de juego para cumplir con el protocolo y recibir la medalla correspondiente al subcampeonato. Uno a uno, los integrantes del plantel dirigido por Alexander Medina pasaron por el escenario, mientras llamaba la atención la ausencia de Tapia durante esa primera parte de la ceremonia.

Los jugadores de Estudiantes recibieron la medalla de plata y luego protagonizaron un irónico aplauso cuando Claudio Tapia premió al árbitro Darío Herrera y a sus colaboradores. Fotobaires La situación cambió cuando terminó de pasar la delegación de Estudiantes y llegó el momento de reconocer al equipo arbitral. Tapia apareció entonces en la tarima y participó de la entrega de las medallas a Darío Herrera y sus asistentes, además de felicitar a los integrantes de Rosario Central por el título.

Video: la reacción de los jugadores de Estudiantes cuando Tapia premió a los árbitros El aplauso irónico del plantel de Estudiantes durante la premiación a los árbitros. ESPN La transmisión enfocó en ese momento a los jugadores y colaboradores de Estudiantes, que respondieron con aplausos irónicos y sonrisas. El impactante gesto fue interpretado como una nueva muestra del malestar que había quedado instalado en el conjunto platense después de una final marcada por las polémicas.