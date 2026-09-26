La fuerte denuncia de Verón mientras se jugaba Estudiantes-Central y su gesto irónico tras el penal en contra

Verón publicó un explosivo mensaje desde la tribuna del Madre de Ciudades: apuntó contra el arbitraje y denunció maltrato hacia la gente de Estudiantes.

El duelo entre el Pincha y la Academia ya se juega fuera de la cancha.

Juan Sebastián Verón no ocultó su bronca durante la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central. El presidente del Pincha reaccionó con un gesto irónico luego del penal sancionado a favor del Canalla y, mientras se disputaba el complemento, publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Rosario Central se puso en ventaja sobre el cierre del primer tiempo después de que Darío Herrera, tras ser llamado por el VAR (Jorge Baliño), sancionara un penal por una infracción de Leandro González Pírez sobre Enzo Copetti. Ángel Di María se hizo cargo de la ejecución y convirtió para poner el 2-1. La acción generó fuertes protestas de todo el banco de Estudiantes.

El gesto irónico de Verón después del polémico penal sancionado por Herrera El aplauso irónico de Verón al penal para Rosario Central contra Estudiantes ESPN Mientras Herrera confirmaba la decisión, la cámara exclusiva de ESPN (Disney+) enfocó a Verón en la tribuna. El presidente de Estudiantes sonrió y realizó una serie de aplausos de manera irónica, en una clara muestra de su disconformidad con el fallo arbitral. La imagen, que no se mostró en la transmisión oficial, rápidamente se convirtió en una de las postales de una final marcada por el clima de tensión previo.

El fuerte mensaje contra el arbitraje y la organización Minutos después, ya durante el segundo tiempo, Verón publicó una historia en Instagram con una fotografía del estadio y un mensaje dirigido tanto al arbitraje como a la organización de la jornada: “Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble. Innecesario, para esto nos traen hasta acá. Jajajajajaja. Una puesta en escena ridícula”.

El reclamo del presidente del Pincha se produjo en una jornada en la que los hinchas de Estudiantes también habían expresado su malestar por los controles y las demoras durante el traslado hacia Santiago del Estero. Según reportó 0221, la caravana de 35 micros que viajaba hacia la final sufrió reiteradas demoras y controles policiales antes del partido.