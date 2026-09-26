Rosario Central venció 3-1 a Estudiantes en una final que terminó en escándalo en Santiago del Estero

Los jugadores de Estudiantes y Central se agarraron a las piñas en la boca de entrada a los vestuarios. Verón se metió a la cancha e increpó a Herrera.

Con un doblete de Di María, el Canalla derrota al Pincha y se está quedando con la Supercopa Internacional.

Rosario Central le dio vuelta a Estudiantes por 3-1 y se consagró campeón de la Supercopa Internacional, la cual terminó con un final caliente entre los jugadores y el presidente del Pincha. Juan Sebastián Verón entró a la cancha para reclamarle al árbitro, Darío Herrera.

Los goles del partido fueron de Alexis Castro al minuto de juego para abrir el marcador; pero Ángel Di María fue el encargado de iniciar la remontada, con un golazo de tiro libre al palo izquierdo de Fernando Muslera, y a los 12 minutos adicionales del primer tiempo, de penal, puso el 2-1; mientras que Julián Fernández selló el 3-1 final para proclamarse campeón del torneo.

Los jugadores de Estudiantes y los de Rosario Central se agarraron a las piñas en la boca de entrada a los vestuarios. Ya venían de incidentes dentro del campo de juego. Final caliente en Santiago del Estero.

Piñas e incidentes en los vestuarios Piñas en el túnel en la final de la Supercopa Internacional ESPN Castro puso en ventaja a Estudiantes antes del minuto Alexis Castro anotó el 1-0 de Estudiantes vs. Rosario Central ESPN Sobre los 22' Ángel Di María, de tiro libre, empató el encuentro con un estupendo disparo que se metió en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Fernando Muslera.

Golazo de Fideo Di María para el empate de Central Golazo de Di María para el 1-1 de Rosario Central. ESPN Darío Herrera sancionó la pena máxima por la falta de González Pírez a Copetti tras la revisión en el VAR. Ángel Di María se hizo cargo del penal y pateó al palo izquierdo de Muslera, cuando el arquero se había tirado para el otro lado.