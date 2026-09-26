Verón se metió a la cancha y explotó contra Herrera tras el escandaloso final de la Supercopa Internacional: "Sos un ladrón"

Juan Sebastián Verón cuestionó a Darío Herrera durante la final entre Estudiantes y Rosario Central y lo increpó tras la polémica final en Santiago del Estero

El presidente de Estudiantes se metió a la cancha y, según se observó en las imágenes, le dijo al árbitro: “Esto es culpa tuya. Vos sos un ladrón”.

Juan Sebastián Verón protagonizó uno de los momentos más calientes de la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central. Luego de las piñas entre los jugadores en los vestuarios, el presidente del Pincha ingresó al campo de juego e increpó duramente a Darío Herrera por el arbitraje.

Según se pudo observar en las imágenes, Verón llegó caminando hasta el centro de la cancha, increpó cara a cara a Herrera y le dijo: "Esto es culpa tuya. Vos sos un ladrón”. El dirigente luego se retiró del campo junto a integrantes de la delegación de Estudiantes, en una escena que se produjo después de los incidentes entre los futbolistas de ambos equipos.

El fuerte cruce entre Verón y Herrera Verón se metió a la cancha y fue a buscar a Darío Herrera ESPN Durante el entretiempo, además, Verón había publicado una historia en Instagram en la que cuestionó el trato recibido por los hinchas de Estudiantes y apuntó contra lo ocurrido con el arbitraje durante en el primer tiempo. "Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble. Innecesario. Para esto nos traen hasta acá, jajaja. Una puesta en escena ridícula", denunció la Brujita, mencionando las dificultades que tuvo la parcialidad del Pincha para llegar a las inmediaciones del estadio y el ingreso al mismo.

La irónica respuesta de Verón después del partido “LO FELICITÉ, DIRIGIÓ MUY BIEN” Juan Sebastián Verón sobre su charla con Herrera tras el final del partido en Santiago del Estero.



La #SupercopaInternacional , por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/DxcJN4coFb — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026 Tras el encuentro, que terminó con triunfo 3-1 de Rosario Central, Verón habló con ESPN y respondió con ironía cuando fue consultado por su charla con Herrera: “Lo felicité, dirigió muy bien, nada que decir”. Ante la pregunta del periodista sobre si la lectura de labios mostraba otra cosa, contestó: “No, no sé. Creo que dije eso, la verdad que no me acuerdo”.