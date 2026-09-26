Rosario Central venció 3-1 a Estudiantes y se consagró campeón de la Supercopa Internacional con polémica

Rosario Central le dio vuelta la final a Estudiantes por 3-1 y se consagró campeón de la Supercopa Internacional , la cual terminó con un final caliente entre los jugadores y el presidente del Pincha. Juan Sebastián Verón entró a la cancha para reclamarle al árbitro, Darío Herrera.

Los goles del partido fueron de Alexis Castro al minuto de juego para abrir el marcador; pero Ángel Di María fue el encargado de iniciar la remontada, con un golazo de tiro libre al palo izquierdo de Fernando Muslera, y a los 12 minutos adicionales del primer tiempo, de penal, puso el 2-1; mientras que Julián Fernández selló el 3-1 final para proclamarse campeón del torneo.

Los jugadores de Estudiantes y los de Rosario Central se agarraron a las piñas en la boca de entrada a los vestuarios. Ya venían de incidentes dentro del campo de juego. Final caliente en Santiago del Estero.

El encuentro llegaba con el morbo por el “espaldazo” de Estudiantes hacia Rosario Central, cuando este último fue proclamado, polémicamente, campeón por haber terminado primero en la tabla anual, tiempo después de que hubiese terminado la fase de sumar puntos.

Piñas en el túnel en la final de la Supercopa Internacional

El primer tiempo comenzó mucho mejor para el equipo del "Cacique" Medina y al minuto de juego, desde el vestuario, se puso en ventaja. Tras una escalada de Tomás Palacios, tiró un centro por la izquierda que capitalizó Guido Carrillo y Alexis Castro, abajo del arco para abrir el marcador.

Castro puso en ventaja a Estudiantes antes del minuto

Alexis Castro anotó el 1-0 de Estudiantes vs. Rosario Central ESPN

A los 12 minutos, el uruguayo Gabriel Neves tuvo que ser reemplazado en el PIncha por una dura lesión. Tras saltar para disputar la pelota, cayó muy mal con el brazo izquierdo y quedó adolorido al punto de que necesitó asistencia médica. En su lugar entró Jalil Elías.

A los 20, precisamente, el recien ingresado Elías, también debió salir de la cancha por una molestia muscular, tras cometer una falta. En su lugar ingresó Fabricio Pérez, y de esta manera Alexander Medina gastó dos ventanas y dos cambios apenas comenzó el encuentro.

A raíz de estas incidencias, el encuentro estuvo muy parado y casi no hubo situaciones para ninguno de los dos equipos. Sin embargo, Ángel Di María comenzaba a llegar en profundidad y a probar desde afuera del área.

Finalmente, a los 23 de la primera mitad, Fideo encontró el empate tras hacerse cargo de un tiro libre en el borde del área. El exjugador de la selección argentina clavó la pelota en el ángulo superior izquierdo de Muslera y puso el 1 a 1 para Rosario Central.

Golazo de Fideo Di María para el empate de Central

Golazo de Di María para el 1-1 de Rosario Central. ESPN

Después de eso, un tiro de Eros Mancuso para Estudiantes y uno de Di María para Central fueron las únicas chances creadas; pero el árbitro Darío Herrera, por su parte, adicionó 12 minutos después del tiempo reglamentario por todas las incidencias del primer tiempo.

Esto deribo que a los 54 minutos de la primera mitad, Leandro González Pírez cometió una falta sobre Enzo Copetti en el área. Herrera primero dejó seguir, pero luego fue al VAR y decidió sancionar penal para Rosario Central.

Di María cambió penal por el gol del 2 a 1 de Rosario Central

¡HAY PENAL PARA ROSARIO CENTRAL EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!



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Tras esa decisión, el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, aplaudió irónicamente desde el palco donde observaba el partido. En la última del primer tiempo, a los 56, Di María cambió el penal por gol y el Canalla lo dio vuelta para irse al descanso 2 a 1.

En el arranque del segundo tiempo, Estudiantes salió bastante mejor predispuesto, pero no tenía creatividad para resolver las jugadas. Con centros al área, el equipo de Medina buscó desesperadamente la igualdad.

Sin embargo, la jugada más clara sería para Rosario Central a los 13 minutos, con una doble atajada de Fernando Muslera. Primero, Ángel Di María intentó picarla ante él y el arquero respondió muy bien. Seguidamente, nuevamente Muslera intervendría para sacar al córner un remate claro de Cantizano.

El calor siguió haciendo estragos y afectó la dinámica del normal desarrollo del juego. Ambos equipos parecían tener una marcha menos y el sol tardaría bastante en perderse sobre el Madre de Ciudades. Central jugó, por varios tramos, con la desesperación del Pincha, que se le agotaban los minutos para empatar.

En los minutos finales, el Pincha se abocó al ataque, dejó muchos espacios y el Canalla tuvo varias oportunidades para rematar de contra. Sin embargo, el elenco de Almirón no pudo concretar ninguna de ellas.

En la última jugada, Muslera se cruzo de área para tratar de conseguir el 2-2; el equipo rosarino robo la pelota y comandó el contrataque, donde Julián Fernández, con un remate con la cara externa del pie, con el arco vacío, selló el triunfo por 3-1 contra los de La Plata.

¡¡¡EL TERCERO DEL CANALLA PARA GRITAR CAMPEÓN!!! ¡¡MUSLERA FUE A BUSCAR EL EMPATE Y EN LA CONTRA JULIÁN FERNÁNDEZ DEFINIÓ CON EL ARCO SOLO PARA EL 3-1!!



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En los festejos del gol ocurrieron incidentes que obligaron a Darío Herrera a frenar lo que quedaba del encuentro, pero sin determinar el final del partido; cuando el reloj llegó a los 60, decidió proclamar a Rosario Central como el nuevo campeón de la Supercopa Internacional.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Estudiantes de La Plata vs Rosario Central