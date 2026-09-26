Video: el polémico gesto de Chiqui Tapia con Estudiantes en la entrega de medallas

El presidente de la AFA quedó expuesto por una llamativa decisión durante la ceremonia que consagró a Rosario Central en la Supercopa Internacional. ¿Qué hizo?

La bronca de Estudiantes no terminó cuando Darío Herrera marcó el final. Tampoco cuando Juan Sebastián Verón bajó al campo de juego, visiblemente enojado por lo ocurrido durante la final. La definición de la Supercopa Internacional siguió dejando escenas calientes y una de ellas tuvo como protagonista a Claudio Tapia.

Rosario Central acababa de ganarle 3-1 al Pincha en el Madre de Ciudades y, mientras se preparaba para festejar el título, llegó el momento de la premiación. Fue ahí cuando se produjo una situación que no pasó inadvertida: Tapia no participó de la entrega de las medallas de subcampeón.

Tapia no participó de la premiación de Estudiantes La particularidad estuvo en la secuencia de la ceremonia. Primero pasó Estudiantes para recibir sus medallas y recién después apareció el presidente de la AFA: les colgó la distinción a los árbitros y luego a los jugadores del Canalla, pero no hizo lo propio con el elenco platense, algo que llamó poderosamente la atención.

El aplauso irónico del plantel de Estudiantes durante la premiación a los árbitros. ESPN Claro que el contexto le puso todavía más condimento a la escena. Desde hace tiempo existe un fuerte enfrentamiento entre Tapia y Verón, con el presidente del Pincha como uno de los dirigentes que más cuestionamientos realizó a la conducción de la AFA. Y este sábado, la tensión volvió a quedar expuesta en Santiago del Estero.

No es menor que la Bruja haya sido uno de los grandes protagonistas del escándalo posterior al partido. Primero utilizó sus redes sociales para realizar un explosivo descargo contra el arbitraje de Herrera y luego ingresó al campo de juego y se dirigió directamente al juez al grito de "sos un ladrón".